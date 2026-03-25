“Daredevil: Born Again”, temporada 2: fecha de estreno de TODOS los episodios

¡"Daredevil: Born Again” está de regreso! La exitosa serie del Universo Cinematográfico de Marvel, que sigue la historia del vigilante de Hell’s Kitchen, vuelve con una segunda temporada. Si bien el primer episodio de esta nueva entrega ya se encuentra disponible en streaming, el resto de capítulos se irán lanzando de manera semanal, cada martes. A continuación, te compartimos el calendario con la fecha y hora exacta de estreno de cada episodio de “Daredevil: Born Again”, temporada 2, en Disney+.

“Daredevil: Born Again”, temporada 2: fecha y hora de estreno de todos los episodios

El primer episodio de la segunda temporada de “Daredevil: Born Again” se lanzó a las 7:00 p.m. (hora del centro de México) del martes, 24 de marzo de 2026. El resto de los capítulos se publicarán cada martes, a la misma hora, en Disney+. Dicho esto, así queda el calendario de estreno para cada episodio:



Episodio 1: 24 de marzo, 7:00 p.m.

24 de marzo, 7:00 p.m. Episodio 2: 31 de marzo, 7:00 p.m.

31 de marzo, 7:00 p.m. Episodio 3: 31 de marzo, 7:00 p.m.

31 de marzo, 7:00 p.m. Episodio 4: 7 de abril, 7:00 p.m.

7 de abril, 7:00 p.m. Episodio 5: 14 de abril, 7:00 p.m.

14 de abril, 7:00 p.m. Episodio 6: 21 de abril, 7:00 p.m.

21 de abril, 7:00 p.m. Episodio 7: 28 de abril, 7:00 p.m.

28 de abril, 7:00 p.m. Episodio 8 (Final): 5 de mayo, 7:00 p.m.

El martes 31 de marzo será de episodio doble debido al estreno del especial de “The Punisher”. La segunda temporada de “Daredevil: Born Again” tuvo que adelantar la fecha de su último episodio para que el martes próximo (12 de mayo) se diera el lanzamiento de “The Punisher: One Last Kill”, justo a tiempo para la llegada de “Spider Man: Brand New Day”.

¿De qué trata la segunda temporada de “Daredevil: Born Again”?

La segunda temporada de “Daredevil: Born Again” sigue el enfrentamiento entre Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) y Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio). Ahora que es alcalde de la Ciudad de Nueva York, Fisk echa a andar una nueva ley anti-vigilantes con el objetivo de cazar a Daredevil. Aquí el tráiler:

¿Quiénes aparecen en "Daredevil: Born Again", temporada 2?

Además de Cox y D'Onofrio, el elenco de la segunda temporada también incluye a Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher) y Wilson Bethel (Benjamin Poindexter/Bullseye), además de la incorporación de Matthew Lillard (Sr. Charles) y el regreso de Krysten Ritter (Jessica Jones) y Tony Dalton (Swordsman).