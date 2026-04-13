Estos son los personajes de Malcolm el de en Medio que murieron y que no pudieron aparecer en el revival “La Vida Sigue Siendo Injusta” aunque tuvieron un gran tributo

Hace unos días que pudimos ver el revival de Malcolm el de en Medio y sin entrar en spoilers (por si aún no lo ves), estos cuatro episodios nuevos tenían que llegar con una gran cantidad de personajes que vimos a través de las primeras 7 temporadas que aunque son secundarios, se ganaron nuestros corazones, pues se trata de una de nuestras series favoritas.

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Aunque este regreso fue bastante emotivo, tampoco podemos hacer de lado que hay algunos personajes que no lograron aparecer en esta nueva temporada debido a que fallecieron en años pasado, aunque aún así esta gran producción les tuvo presentes con emotivo homenajes

¿Qué personajes de Malcolm el de en Medio murieron?

Dentro de los personajes secundarios que han partido se destaca Cloris Leachman (Ida, la mamá de Lois), Daniel Von Bargen (Comandante Spangler de la academia militar donde va Francis) y Kenneth Mars (Otto, el jefe de Francis en el hotel “Grotto”).



Ida fue interpretada por la actriz Cloris Leachman quien falleció el 21 de enero de 2021 a la edad de 94 años.

El Comandante Edwin Spangler fue interpretado por el actor Daniel Von Bargen quien partió el 01 de marzo del año 2015 a la edad de 64 años.

El papel de Otto Mannkusser, dueño del hotel y granja fue representado por el actor Kenneth Mars quien murió en febrero del año 2011 a los 75 años.

¿Cómo fue el tributo de Malcolm a los personajes fallecidos?

Aunque ya no se pudo contar con estos actores de manera física, dentro de la nueva temporada de Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta; se les ha rendido un emotivo homenaje pues fueron personajes esenciales del desarrollo de la historia.

Dentro de la nueva temporada se pueden ver momentos de la familia en el funeral de Ida, donde se puede sentir la esencia compleja del personaje.

Por otro lado, se hizo una mención que Otto falleció durante una batalla con un puma, dejando en claro su rol dentro de la historia de la serie.

En otro punto de esta entrega se ha visto a ex-cadetes haciendo un brindis por Spangler, dejando en claro que este había fallecido.

¿Dónde ver la nueva temporada de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta?

Si al igual que nosotros no te quieres perder ningún detalle de este revival, puedes ver los nuevos capítulos de Malcolm el de en Medio en la plataforma de streaming de Disney+, donde ya se encuentran todos liberados.