¡Euphoria llega a Coachella! La serie de HBO tendrá su estreno en el festival de música

¡Euphoria llega a Coachella! Sí, así como lo lees. El famoso drama adolescente de HBO se convierte en la primera serie en la historia en ser estrenada en el emblemático festival de música, con una proyección especial bajo las estrellas del cielo californiano. Para acceder a ella sólo se necesita la pulsera del festival. La proyección se realizará en la zona de camping el domingo 12 de abril, en punto de las 11:59 p.m. (hora local (PT)), mientras que el acceso se dará por orden de llegada.

La historia entre Euphoria y Coachella

Si bien la proyección de Euphoria en Coachella puede parecer algo fuera de lugar, lo cierto es que existe un vínculo previo entre la serie y el famoso festival de música. En 2023, Labrinth - quien fue el compositor principal del programa - se presentó con un set que contó con la actuación sorpresa de Zendaya al ritmo de “All for Us” y “I’m Tired”. No obstante, el artista se deslindó de la serie hace tan sólo unos meses, tras asegurar estar “harto” de la industria.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Euphoria en HBO?

La temporada 3 de Euphoria llegará a la plataforma de streaming el domingo, 12 de abril, en punto de las 10:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Cuántos capítulos tendrá la tercera temporada de Euphoria y de qué tratará?

La tercera temporada contará con un total de ocho capítulos, los cuales se irán estrenando de manera paulatina cada domingo, en punto de las 10:00 p.m. Dado que han pasado cuatro años desde el estreno de la segunda entrega, esta nueva temporada dará un salto en el tiempo, por lo que los protagonistas ya no serán alumnos de preparatoria. Ahora, la serie se centrará en su vida adulta, cinco años después de los eventos ocurridos en el último episodio.

Según los avances, Rue (Zendaya) tendrá que enfrentar las consecuencias de sus adicciones, mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) están a punto de contraer matrimonio, pese a que éste no está de acuerdo con que su futura esposa se dedique al contenido para adultos en redes sociales. Jules (Hunter Schafer) está probando suerte en una escuela de arte, Maddy (Alexa Demie) trabaja en una agencia de talentos en Hollywood y Lexi (Maude Apatow) se desempeña como asistente de un importante showrunner.