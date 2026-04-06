¿"Euphoria 3" es la última temporada? Zendaya dio una respuesta contundente

Tocó esperar más de 4 años para que se estrene la temporada 3 de "Euphoria" y, aunque ya falta muy poco para que salgan los nuevos capítulos, parece que podría tratarse de los últimos. Así lo dio a entender Zendaya en una entrevista reciente, donde abordó el futuro de la serie de HBO.

Zendaya cree que la temporada 3 de "Euphoria" será la última

En una entrevista reciente para "The Drew Barrymore Show", Zendaya fue cuestionada directamente sobre si la temporada 3 de "Euphoria" será la última. "Creo que sí, sí", respondió la actriz.

Drew Barrymore amplió su pregunta, intentando saber si Zendaya tenía algo más que decir sobre el potencial final de "Euphoria": "nunca quiero hacer ese tipo de preguntas porque no me incumbe y, sin embargo, ¿se puede disfrutar sabiendo que terminará?". Ante esto, la actriz simplemente repitió la misma frase que había dicho, para después agregar que "ese cierre se acerca".

Por qué tardó tanto en hacerse "Euphoria 3"

Fue en enero de 2022 que se estrenó la temporada 2 de "Euphoria" con episodios semanales, y es hasta abril de 2026 que llega una nueva entrega de la serie. Este retraso se debe a distintas razones, según han citado medios como The Hollywood Reporter.

Entre los motivos se encuentran reescrituras de guión por parte de Sam Levinson (showrunner de la serie), la huelga de guionistas que se llevó a cabo en 2023 y las agendas de algunos actores protagonistas; Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney han sido algunos de los actores que han alcanzado enorme éxito tras el estreno de la temporada 2 y sus agendas son mucho más apretadas.

También ocurrió el trágico fallecimiento de Angus Cloud, en julio de 2023. Se sabe que esta muerte implicó una reescritura para la temporada 3 de la serie, pues su personaje había adquirido un mayor peso en la trama.

Inicialmente se pensó que la temporada 3 de "Euphoria" seguiría desarrollándose en una preparatoria, pero en los primeros avances quedó claro que en la trama han pasado 5 años y los protagonistas ahora son jóvenes adultos.