¡PODEROSO Y PELIGROSO! Se revela el nuevo trailer de Invincible, con un Nolan Grayson totalmente diferente

Otra de las series más esperadas de este 2026 es la de Invincible, por lo que ahora, se ha revelado un nuevo trailer de esta trama, donde muestran a sus personajes poderosos y, sobre todo, peligrosos. En este nuevo adelanto se ve a un Nolan Grayson muy imponente con un nuevo atuendo, pero de igual forma fiel a su estilo, sanguinario y sin temor de asesinar a quien se le pone frente a él.

Fecha de estreno de la temporada 4 de Invincible

La fecha de estreno de la temporada 4 de Invincible iniciará el 18 de marzo y es aquí donde se podrán ver los primeros 3 capítulos; a partir de ahí, se podrán visualizar un episodio por semana hasta completar 8:

Episodios del 1 al 3 el 18 de marzo

Episodio 4 el 25 de marzo

Episodio 5 el 1 de abril

Episodio 6 el 8 de abril

Episodio 7 el 15 de abril

Episodio 8 el 22 de abril

Estos son los nuevos personajes que aparecerán en la temporada 4 de Invincible

Uno de los nuevos personajes que aparecerán en la cuarta temporada de Invincible es Thragg, quien es un ser salvaje y debutará como uno de los villanos a seguir en esta nueva edición. Quien aparece y sigue es Gran Gerente Viltrumita, quien es uno de los más poderosos de su raza y además cuenta con un poder divino, que lo hace casi indestructible.

Kirkman quien es un reconocido guionista de cómics, aseguró que, esta edición de la serie será mucho más sangrienta y violenta; además añadió que se verá una mejora en cuanto a la animación que se vio en las pasadas temporadas.

En esta nueva campaña se verá a un Mark Grayson muy afectado, quien vivirá un distanciamiento con sus seres queridos, y esto hará que descubra su lado más sangriento, malvado y siniestro, el cual puede tener cualquier superhéroe, así mismo se garantiza una buena dosis de violencia y mucha sangre.

Reparto de Invincible (voces)

Mark Grayson-Steven Yeun

Nola Grayson-J.K Simmons

Debbie Grayson-Sandra Oh

Eve-Gillian Jacobs

Cecil-Walton Goggins

Rex Splode-Jason Mantzoukas

Donald-Chris Diamantopoulos

Amber-Zazie Beetz

Robot-Zachary Quinto

Black Samson-Khary Payton

Rudy-Ross Marquand

William-Andrew Rannells

Mauer Twins-Kevin Michael Richardson

Bulletproof-Jay Pharoah

Adam-Fred Tatasciore

Allen-Seth Rogen

General Kregg-Clancy Brown

Angstrom Levy-Sterling K. Brown

Shapesmith-Ben Schwartz

Oliver-Christian Convery

