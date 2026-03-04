¡PODEROSO Y PELIGROSO! Se revela el nuevo trailer de Invincible, con un Nolan Grayson totalmente diferente
La temporada 4 de Invincible ya tiene fecha de estreno, y ahora se ha revelado un nuevo trailer de esta serie que pinta para ser la mejor de todas
Otra de las series más esperadas de este 2026 es la de Invincible, por lo que ahora, se ha revelado un nuevo trailer de esta trama, donde muestran a sus personajes poderosos y, sobre todo, peligrosos. En este nuevo adelanto se ve a un Nolan Grayson muy imponente con un nuevo atuendo, pero de igual forma fiel a su estilo, sanguinario y sin temor de asesinar a quien se le pone frente a él.
Fecha de estreno de la temporada 4 de Invincible
La fecha de estreno de la temporada 4 de Invincible iniciará el 18 de marzo y es aquí donde se podrán ver los primeros 3 capítulos; a partir de ahí, se podrán visualizar un episodio por semana hasta completar 8:
Episodios del 1 al 3 el 18 de marzo
Episodio 4 el 25 de marzo
Episodio 5 el 1 de abril
Episodio 6 el 8 de abril
Episodio 7 el 15 de abril
Episodio 8 el 22 de abril
Estos son los nuevos personajes que aparecerán en la temporada 4 de Invincible
Uno de los nuevos personajes que aparecerán en la cuarta temporada de Invincible es Thragg, quien es un ser salvaje y debutará como uno de los villanos a seguir en esta nueva edición. Quien aparece y sigue es Gran Gerente Viltrumita, quien es uno de los más poderosos de su raza y además cuenta con un poder divino, que lo hace casi indestructible.
Kirkman quien es un reconocido guionista de cómics, aseguró que, esta edición de la serie será mucho más sangrienta y violenta; además añadió que se verá una mejora en cuanto a la animación que se vio en las pasadas temporadas.
En esta nueva campaña se verá a un Mark Grayson muy afectado, quien vivirá un distanciamiento con sus seres queridos, y esto hará que descubra su lado más sangriento, malvado y siniestro, el cual puede tener cualquier superhéroe, así mismo se garantiza una buena dosis de violencia y mucha sangre.
Reparto de Invincible (voces)
Mark Grayson-Steven Yeun
Nola Grayson-J.K Simmons
Debbie Grayson-Sandra Oh
Eve-Gillian Jacobs
Cecil-Walton Goggins
Rex Splode-Jason Mantzoukas
Donald-Chris Diamantopoulos
Amber-Zazie Beetz
Robot-Zachary Quinto
Black Samson-Khary Payton
Rudy-Ross Marquand
William-Andrew Rannells
Mauer Twins-Kevin Michael Richardson
Bulletproof-Jay Pharoah
Adam-Fred Tatasciore
Allen-Seth Rogen
General Kregg-Clancy Brown
Angstrom Levy-Sterling K. Brown
Shapesmith-Ben Schwartz
Oliver-Christian Convery