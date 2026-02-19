Revelan traje y póster oficial de la cuarta temporada de Invincible ¿cuándo sale?

Otra de las series más esperadas de este 2026 es la de Invincible, y ya se ha revelado el nuevo traje de Mark Grayson, el cual es azul; pero de igual forma ya se sabe cuándo será la fecha de estreno de esta historia, la cual corresponde a la cuarta temporada. El nuevo póster oficial de este superhéroe ya está disponible y se puede ver qué dicha campaña será simplemente brutal.

Fecha de estreno de la cuarta temporada de Invencible

La cuarta temporada de Invincible se estrenará el próximo 18 de marzo a través de la plataforma de streaming de Amazon, pero, para buena suerte de los fanáticos, este día se podrán disfrutar de hasta 3 capítulos; a partir de esto, se tendrá un episodio cada semana hasta el final que se tiene previsto para el 22 de abril de 2026.

Capítulo del 1 al 3-miércoles 18 de marzo de 2026

Capítulo 4-miércoles 25 de marzo de 2026

Capítulo 5-miércoles 1 de abril de 2026

Capítulo 6-miércoles 8 de abril de 2026

Capítulo 7-miércoles 15 de abril de 2026

Capítulo 8-miércoles 22 de abril de 2026

¿Quiénes son los nuevos personajes que aparecerán en la cuarta temporada de Invincible?

Thragg es uno de los nuevos personajes que aparecerán en la cuarta temporada de Invincible, además es uno de los más salvajes y debutará en esta edición de la historia. El conocido también como Gran Gerente Viltrumita, es uno de los más poderosos de su especie y cuenta con un poder divino que lo hace casi indestructible.

De acuerdo con Kirkman, la campaña 4 de Invincible será mucho más violenta, sangrienta y oscura que las pasadas; también se podrá ver una mejor calidad en cuanto a la animación que se vio en las pasadas ediciones; de hecho, se dice que, se dará uno de los combates que superará todos los anteriores especialmente el que sostuvo Mark ante Conquest.

En esta nueva temporada de igual forma se verán nuevos personajes como Thragg, además se visualizará material inédito de los cómics y un Mark Grayson bastante afectado, que vivirá un distanciamiento original, esto lo llevará a su lado más siniestro y malvado que cualquier superhéroe puede tener; así mismo no faltarán las dosis de violencia que caracteriza tanto a esta serie.

