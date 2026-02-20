Kim Kardashian intentó comprar la peluca original de Hannah Montana y Disney responde con CONTUNDENTE mensaje

Kim Kardashian se enfrentó a un duro golpe de realidad cuando intentó comprar la peluca original de Hannah Montana: el dinero no lo compra todo. De acuerdo con diversos reportes, la socialité mostró interés por adquirir esta reliquia de la cultura popular. No obstante, se topó con pared cuando Disney se negó rotundamente a aceptar su oferta. Según informes, ejecutivos de la compañía respondieron a su petición con un contundente mensaje.

Kim Kardashian intentó comprar la peluca original de Hannah Montana y Disney

Las versiones que circulan en línea señalan que la empresaria solicitó información para adquirir la icónica peluca de Hannah Montana. Sin embargo, los ejecutivos de Disney fueron tajantes con su respuesta, pues le informaron que tal reliquia no estaba a la venta y que la única persona que puede usarla es Miley Cyrus. “Si alguien tiene derecho a usar esa peluca, es Miley, nadie más”, aseguran los reportes.

Miley Cyrus aún conserva la peluca de Hannah Montana: esto es lo que planea hacer con ella

Poco después de que se dieran a conocer las intenciones de Kim Kardashian por hacerse de la peluca original de Hannah Montana, se informó que la reliquia permanece intacta y resguardada bajo el cuidado de la misma Miley Cyrus, quien habría revelado que nadie más la ha usado, ya que se trata de una pieza muy importante en su vida, por lo que las únicas personas a quien consideraría prestársela serían sus futuros hijos.

Miley Cyrus regresa como la icónica Hannah Montana para un especial por el 20° Aniversario

El revuelo por la peluca llega días después del primer teaser del especial por el 20° Aniversario de Hannah Montana, en el que Miley regresará a ser aquella estrella pop de Crowley Corners, Tennessee, que se mudó a Malibú, California, junto a su padre y su hermano. Si bien no se han revelado más detalles al respecto, este especial tendrá su estreno exclusivo en la plataforma de straming de Dinsey+ el próximo 24 de marzo. A continuación, te compartimos el primer avance de lo que parece ser una producción cargada de nostalgia.