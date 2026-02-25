De Charli XCX a Billie Eilish: anuncian los nuevos covers para Bridgerton Temporada 4, Parte 2

La espera para el estreno de la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton parece ser eterna, pero por este tipo de noticias todos los fanáticos logran tomar un segundo aliento y esperar aún con más ansias la fecha de salida. Y es que por fin anunciaron cuáles serán los covers de canciones que tendremos esta temporada y a todos les voló la cabeza la lista:



360 de Charli XCX

Birds of a Feather de Billie Eilish

Lose Control de Teddy Swims

Just What I Needed de The Cars

Fields of Gold de Sting

Never Be The Same de Camila Cabello

The Night We Met de Lord Huron

Si no sigues Bridgerton debes saber que una de las cosas más importantes de la serie de Shonda Rhimes, además de la trama y el drama que esta conlleva entre los personajes, es la música. Podríamos calificar a Bridgerton como un drama de época, el estilo visual es algo clave de ello, y cuando pensamos en dramas de época inmediatamente pensamos en música clásica, ¿no? Sí es algo que esta serie retoma, pero de una forma algo distinta: canciones populares, casi siempre del género pop, son reversionadas casi a nivel de un sinfónico.

¿Cuáles han sido los covers más emblemáticos de Bridgerton?

La "música en cursiva" como es llamada la banda sonora que utilizan en Bridgerton se ha convertido en una identidad casi innata de cada una de las temporadas que ha entregado la serie. Y si tuviéramos que hacer un ranking de los covers más icónicos sería algo así:

