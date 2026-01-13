¿El final de “Stranger Things” SE HIZO CON CHATGPT? Por qué los fans de la serie están FURIOSOS

A 2 semanas de su estreno, ya no es ningún secreto que a pocos fans les gustó el final de "Stranger Things". Tanto así, que hasta hace unos días muchos creían que en realidad había un final secreto que faltaba revelar. Sin embargo, ahora muchísimos seguidores de la serie están furiosos a causa del nuevo documental "One Last Adventure"; a continuación te explicamos por qué.

Este documental tiene por objetivo ofrecer un vistazo al trabajo detrás de la quinta y última temporada: desde la concepción de los guiones hasta la realización y efectos especiales. Sin embargo, les está provocando una "cancelación" en redes a los hermanos Duffer.

¿El final de "Stranger Things" se escribió con ChatGPT?

En el documental "One Last Adventure" podemos ver grabaciones de los hermanos Duffer mientras escribían la temporada final de "Stranger Things" ; los vemos tanto hablar sobre el trabajo detrás de los guiones como debatir sobre qué pasaría con el personaje de "Eleven".

En una de esas escenas, mientras los creadores de la serie trabajan, se alcanza a apreciar lo que están haciendo en sus laptops. Usuarios de redes sociales señalan que han alcanzado a ver pestañas abiertas con el logo de ChatGPT.

A partir de ese detalle, en las redes se está especulando sobre qué tanto se utilizó la IA para la escritura de los guiones. Incluso han surgido videos donde la gente asegura que "esto explica" por qué el final terminó siendo tan poco satisfactorio para gran parte de los fans o por qué se han encontrado agujeros argumentales en los últimos episodios.

Sin embargo, la discusión en redes también muestra reacciones positivas hacia los hermanos Duffer. Hay quienes enfatizan en que las pestañas abiertas no significan que ChatGPT se haya usado para escribir guiones e incluso algunas personas aseguran que los logos no son de ChatGPT, sino de una plataforma de escritura colaborativa llamada WriterDuet.

Duffer Brothers really used chatgpt for this script? WTF 😡😡 pic.twitter.com/f2fyOZ7zWa — Vicky Shinde (@iamshinde83) January 12, 2026

Por qué el documental de "Stranger Things" tiene tan enojados a los fans

Estas son las razones por las cuales el documental "One Last Adventure" está provocando reacciones negativas en redes sociales.

