Frankie Muniz, Malcolm, se presenta con INQUIETANTE tatuaje en Venga La Alegría; esto significa

El foro de Venga La Alegría se vistió de gala para recibir a Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield, quienes llegaron a tierras mexicanas para promocionar el revival de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta, estrenada el pasado jueves 9 de abril en la plataforma de Disney+. Pero todos se sorprendieron al ver llegar al actor de Malcolm con un tatuaje que parece ocultar un significado bastante profundo para él.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

¿Qué significa el tatuaje que tiene Frankie Muniz?

Si bien no sabemos cuántos tatuajes tiene el protagonista de Malcolm el de en Medio, tiene uno en su muñeca izquierda que destaca y que parece ser uno de los más importantes que se ha hecho a lo largo de su vida. En un primer vistazo parece ser algo simple: dos banderas de cuadros blancos y negros, las cuales se conocen por marcar el final de una carrera, y la leyenda que dice "Plase, keep me safe", "Por favor, manténganme seguro".

Pero ¿por qué ese tatuaje? En una entrevista que dio para la NBC Sports, Frankie Muniz contó la historia detrás de esa marca que llevará consigo siempre, y explicó que cuando llegó al estudio a tatuarse no sabía exactamente qué era lo que quería hacerse, y en un inicio pensó en hacerse un coche de carreras, hasta que el tatuador le dio la idea que ahora marca su brazo.

Recordemos que, de acuerdo a sus propias palabras, Frankie Muniz ha dicho en diferentes ocasiones que su pasión son las carreras, dedicándose a esto desde el 2004 cuando debutó en la Toyota Pro/Celebrity Race.