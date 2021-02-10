FOTOS | Los años no pasan en balde... Antes y después del cast de Almas Perdidas.

En septiembre de 2005, la cadena de televisión CBS lanzó la serie “Almas Perdidas”, la cual es interpretada por la guapísima actriz Jennifer Love Hewitt, convirtiéndose de inmediato en una de las favoritas del público.

Los actores que dieron vida a los personajes principales también fueron catapultados a la fama y a 15 años de esta oportunidad han tenido impactantes cambios en su físico, algunos lucen diferentes y otros igualitos.

Jennifer Love Hewitt dio vida a Melinda Gordon, una mujer que tiene poderes para ver y hablar con los espíritus. Gracias a su participación en esta serie, la actriz fue muy aplaudida. Después de esto se casó y embarazó de sus hijos, dedicándose por completo a ellos. Actualmente Love Hewitt ha tenido papeles en “The Client List”, “Mentes Criminales” y en “911".

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El actor David Conrad interpretó a Jim Clancy, el amoroso y comprensivo esposo de Melinda por quien todas suspiraban, pero es evidente que el paso del tiempo no le sentó tan bien. Entre sus trabajos actuales se encuentran la serie de “Agentes de S.H.I.E.L.D.”

Por su parte, Camryn Manheim quien en la serie fue Delia Banks, es una de las que ha sorprendido por lucir igualita que hace 15 años.

El pequeño Connor Gibbs fue Aiden Lucas, hijo de Melinda y Jim, quien al igual que su madre poseía el poder de ver espíritus. Cuando hizo este papal tenía tan solo 5 años y ahora a sus 20 es toda un estrella en redes sociales.

Jay Mohr fue Rick Payne en la serie, quien a menudo ayudó a Melinda sin darse cuenta. El actor y comediante ahora se dedica a dar algunos shows y luce bastante cambiado.

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Tyler Patrick Jones y Christoph Sanders interpretaron a Ned Banks, hijo de Delia Banks, en su niñez y adolescencia respectivamente.

El actor Jamie Kennedy fue Eli James, un profesor de Universidad que al igual que Melinda escucha a los fantasmas. Jamie luce casi idéntico, excepto por los kilos de más y las canas que ya luce en su barba.

Aisha Tyler fue Andrea Marino, mejor amiga y socia de Melinda. La actriz ha tenido una prolífica carrera en cine y televisión, por lo que la hemos podido ver en diferentes series.

No te puedes perder “Almas Perdidas” de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.