Actuó en la campaña “Gentlemen This Vodka” de la marca Ketel One.

FOTOS | Todo lo que debes saber de Lina Esco, la única oficial mujer en S.W.A.T.

Lina Esco da vida a la oficial Christina “Chris” Alonso, la única mujer en el equipo de “Hondo” Harrelson.

Aunque el famoso equipo de élite S.W.A.T. comandado por el Sargento Daniel “Hondo” Harrelson esta formado en su mayoría por hombres, el poder femenino se ha hecho presente dentro de la unidad especial con una mujer que ha destacado gracias a su fuerza e inteligencia, la Oficial III Christina Alonso.

Esta poderosa mujer es interpretada por la actriz Lina Esco, quien ha tenido una gran carrera dentro de la pantalla chica, así como en la pantalla grande. Además de actriz, Lina es directora, productora y activista.

Esco nació en Miami, Florida, el 14 de mayo de 1985 y aunque comenzó su carrera en 2003, saltó a la fama en 2007 cuando trabajó en la serie de CBS “Cane”, donde dio vida a la hija del personaje principal Alex Vega, interpretado por Jimmy Smits. A este le siguieron papeles importantes en las series “Flaked” y “Kingdom”.

Su debut cinematográfico fue en 2005 en la película “Se acabó el amor” a lado de Jessica Biel, para después trabajar en “LOL: casi 18" y “Free the Nipple”.

Lina es relativamente conocida en el mundo de la televisión y cine, pero aún hay algunas cosas que seguramente no sabes de ella y aquí te las contamos.

Ha aparecido en varios videos musicales.

La actriz es famosa por sus trabajos en cine y tele, pero también ha actuado en algunos videos musicales. El primero de ellos fue en el video del sencillo Jelaous de Sinead O’Connor, después participó en la canción Southside de Moby y también en el video de la canción Halos de Amalgam.

Hizo campaña para anular la condena de Cynthoia Browns.

Lina es conocida también por ser una importante activista y una de las causas que apoyó fuertemente fue el caso de Cynthoia Browns, quien en 2018 a la edad de 16 años, fue condenada por el robo y asesinato de Johnny Michael Allen, un hombre que pagó por tener relaciones con ella. Esco buscaba que las autoridades revocaran la condena de Browns. Afortunadamente en 2019 Browns fue puesta en libertad.

Dirigió anuncios de servicio público para “The Cove”.

“The Cove” es un documental sobre el cautiverio y matanza de delfines, el cual ganó el Premio de la Academia al Mejor Documental en 2009. Lina produjo y dirigió varios anuncios de servicio público para dicho documental.

Es la fundadora del movimiento Free the Nipple.

Esco es la fundadora del famoso movimiento Free the Nipple, el cual busca reunir a hombres y mujeres para poner fin a la desigualdad de género. En 2012 dirigió una película con el mismo nombre, pero en ese entonces le fue imposible lanzarlo. Finalmente fue vendida a IFC y estrenada en cines en diciembre de 2014, aunque después fue adquirida por Netflix y reestrenada en junio de 2015.

Cofundó la organización The Human Campaign.

En colaboración con el empresario Trevor Neilson, quien es fundador del Grupo Global de Filantropía, Lina cofundó The Human Campaing, un proyecto al que ella misma ha descrito como una extensión de la campaña Free The Nipple y que tiene como objetivo introducir la Enmienda de Igualdad de Derechos en la Constitución.

Fue parte de una campaña de Louis Vuitton.

En 2011, Esco participó en una campaña para mostrar la colección de joyas de Primavera-Verano de la marca de lujo Louis Vuitton, y en la que participaron otras 16 famosas.

Ha hecho anuncios de televisión.

Lina no tiene problema en hacer cualquier clase de actuación, incluso si se trata de algún comercial, por lo que en su CV puede presumir que ha aparecido en campañas de televisión para Axe, Ketel One y NFL Womens Apparel.

Fue parte de la serie de acusaciones en contra de Harvey Weinstein.

En octubre de 2017, más de 80 mujeres presentaron acusaciones de acoso y agresión en contra del exproductor de cine Harvey Weinstein y Lina fue una de las mujeres que hizo su acusación.

Ama el box.

Cuando le preguntaron cómo se había entrenado para su papel de Chris Alonso en S.W.A.T., Lina aseguró que practicó box, pero este no es un deporte al que haya recurrido exclusivamente para la serie, si no que es su gran pasión desde hace mucho tiempo.

Practica la meditación trascendente.

La actriz cree en los poderes de la meditación, por lo que durante 12 años ha practicado con frecuencia la meditación trascendente, pues asegura que su cerebro la necesita. Además asegura que el agua es muy importante para su bienestar, es por eso que solo la bebe de botellas de vidrio y tiene que asegurarse de que el equilibrio del pH sea el adecuado.

Por todo esto y más, es que Lina Esco es nuestra oficial favorita de la unidad S.W.A.T.

