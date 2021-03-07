FOTOS | Guillermo del Toro: De estudiante de cine a ganador del Oscar.

Considerado uno de los realizadores más reconocidos del cine fantástico, Guillermo del Toro nació un 8 de octubre de 1964, en Guadalajara, Jalisco, hijo de la actriz Guadalupe Gómez y de Federico del Toro Torres.

La suerte de la familia cambió el día que Don Federico tuvo la suerte de ser acreedor al premio mayor de la Lotería Nacional, para después convertirse en un importante empresario de la compra y venta de vehículos usados.

El primer contacto que Guillermo tuvo con el cine de terror fue desde pequeño, pues recuerda que en aquel entonces pasaba en la televisión una serie sobre un mutante calvo con ojos grandes que lo aterró.

Además tuvo contacto con los seres fantásticos que después plasmó en sus películas en su infancia, pues con frecuencia soñaba despierto con seres del más allá, los cuales vivían debajo a su cama, en su habitación o que lo acompañaban al baño cuando vivía en la mansión de su abuela.

Cuando tenía tan solo 13 años, creó su primer film con la ayuda de una cámara de video, y se lo presentó a su profesor, Daniel Varela. La película se llamaba Pesadilla 1 y mostraba la mano de Del Toro embarrada con un líquido viscoso que salía del WC.

Años más tarde, su padre lo invitó a sumarse al negocio familiar de la industria automotriz, pero Guillermo rechazó la oferta laboral, pues quería construir su propio camino.

A pesar de eso, sus padres lo apoyaron siempre, incluso cuando ingresó al centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara.

Su ópera prima llegó en 1993, a la edad de 29 años, cuando recién había comprado su auto y casa, la cual por cierto, hipotecó para cumplir su sueño de llevar “Cronos” a la pantalla grande.

Esfuerzo que valió la pena por completo, pues fue galardonado en nueve categorías de los Premios Ariel y recibió el Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, algo que ningún mexicano había logrado.

La internacionalización le llegó con “Mimic”, una película que no tuvo buena crítica, ni éxito en taquilla, pero que le sirvió para ganar notoriedad. A esta le siguieron “El espinazo del diablo”, “Blade II” y “Hellboy”.

Pero fue en 2006 con “El Laberinto del Fauno”, cuando dio de qué hablar en los Premios Oscar, pues la cinta recibió seis nominaciones incluida Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Guión Original, de los cuales ganó Mejor Diseño de Producción, Mejor fotografía y Mejor Maquillaje y Peinado.

Este logro lo puso en el radar y lo llevó a dirigir “Hellboy II: El ejército dorado”, “Pacific Rim”, “Crimson Peak”, “El orfanato”, “Rudo y Cursi”, “Beautiful”, “Mamá", entre otras.

Sin embargo, 2017 se convirtió en otro gran año para Del Toro, pues hizo historia en los Oscar con “La forma del agua” al recibir 13 nominaciones y ganar cuatro de ellas: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

Tras su éxito, Guillermo fue reconocido en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde develó su estrella.

Actualmente Del Toro trabaja en la dirección, producción y guión de “Pinocho”, una cinta muy esperada por los fans de la película y del mismo Guillermo.

No te puedes perder nuestro próximo estreno Platinum “La forma del agua”, el próximo 14 de marzo por la pantalla de Azteca 7.