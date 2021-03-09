Las películas más emblemáticas del famoso comediante Rob Schneider que seguro amas u odias.

Robert Michael Schneider comenzó su carrera como comediante siendo un adolescente en espacios radiofónicos y programas de televisión como 'Saturday Night Live'. Casi en todas sus películas se hace acompañar de su amigo Adam Sandler. A continuación te presentamos algunas de sus cintas más emblemáticas que amas u odias.

'Gigoló por accidente' (1999)

La historia cuenta cómo un limpiador de peceras trabaja en la casa de un gigoló porque se quedó desempleado, pero arruina su mansión por accidente. Para poder pagar los gastos que ésto generó, se convierte en "chico de compañía".

'Este cuerpo no es mío' (2002)

El largometraje se basa en Jéssica Spencer, una chica convencida de que su vida es perfecta, pero un día se despierta con el cuerpo de un hombre de 30 años. Con sus nuevas características físicas deberá ganar un concurso y recuperar a su pareja.

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'Son como niños' (2010)

Esta película se basa en un reencuentro de amigos después de 30 años para despedir a su exentrenador en la escuela. Ahora todos tienen una familia y se pasan un fin de semana juntos en una casa de campo donde suceden grandes aventuras.

'A prueba de hombres' (2019)

El film se centra en Stan Minton, a quien un día le salen mal las cosas y es llevado a prisión por fraude. Para sobrevivir tras las rejas deberá aprender artes marciales y así darles temor a los otros presos.

'El Animal' (2001)

Cuenta la historia de Marvin Mange, quien quiere ser policía, pero por sus cualidades físicas se hace oficinista. Sin embargo, tras un accidente le trasplantan órganos de animales y así adquiere comportamientos de éstos.

'Los Calientabancas' (2005)

Luego de que tres amigos se dan cuenta de que el hijo de uno de ellos es molestado por un grupo de niños, forman un equipo de beisbol tres integrantes para retar al mejor equipo infantil del estado.

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