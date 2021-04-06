FOTOS | Razones por las que la amistad de Steve McGarrett y Daniel Williams es la mejor de la televisión.

La serie Hawaii 5.0 no solo nos ha dejado momentos emocionantes y llenos de adrenalina gracias a los casos y persecuciones que sus protagonistas han tenido que sortear, sino también nos ha regalado una de las amistades más fuertes de toda la televisión.

El detective Steve McGarrett y Daniel ‘Danno’ Williams han hecho una gran mancuerna dentro del trabajo al atrapar juntos a peligrosos delincuentes que han osado irrumpir la paz en Hawaii, pero también son un increíble equipo fuera de sus labores, pues han forjado una amistad tan fuerte que nunca dudan en apoyarse en las buenas y las malas.

Aquí te contamos todas las veces en las que Steve y Danno han demostrado que su amistad se ha convertido ya en un verdadero bromance.

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1. Darían el vida el uno por el otro.

Danno no lo pensó dos veces cuando tuvo que donar un hígado a Steve, esto a pesar de ser una operación bastante riesgosa para ambos. Algo que en definitiva solo haría un amigo de verdad.

2. ¿Discusiones..? ¡Todo el tiempo!

Ser amigo de alguien implica más que risas y diversión, cosa que McGarrett y Williams saben a la perfección. Este par son conocidos también por sus constantes discusiones, a veces sin sentido, mismas que casi siempre terminan en bromas y carcajadas, algo que ha fortalecido su hermandad.

3. ¡Amistad es amigo!

No existe amistad a lo largo y ancho de toda la isla como la de estos dos galanes, la cual, estamos seguros, dejará el legado de que los amigos son familia.

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4. A veces no son necesarias las palabras.

La relación que Steve y Danno han forjado es tan fuerte que entre ellos existe una fuerte conexión que va más allá de las palabras. Basta un gesto o una mirada para que el otro sepa qué es lo que se tiene que hacer.

Estas demostraciones de cuidado y amor, prueban que McGarrett y Williams son los mejores hermanos de todo Hawaii y eso no está discusión.

No te pierdas las aventuras de este par de lunes a jueves por la señal de Azteca 7.