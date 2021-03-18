FOTOS | Así fue como Alex O’Loughlin logró interpretar al detective Steve McGarrett en Hawaii 5-0.

A lo largo de las 10 temporadas de la serie de la CBS “Hawaii 5-0", el actor Alex O’Loughlin dio vida al detective Steve McGarrett, uno de los personajes principales y para lograr el resultado que encantó a los fans, tuvo que pasar por varias pruebas.

Para empezar, Alex es de origen australiano por lo que su acento no iba mucho con la serie ambientada en Hawái, y aunque fue difícil tuvo que adaptarse a cambiarlo para este personaje.

Cuando O’Loughlin recibió la propuesta de este proyecto, se le pidió mudarse a Oahu, Hawái, para poder hacer las escenas más rápido y mejor, pero el actor no estaba convencido de mover su residencia. Al final y después de mucho meditarlo, aceptó la propuesta.

A diferencia del detective Steven McGarrett, quien siempre está en busca de venganza por la muerte de su padre, Alex en la vida real es un hombre muy pacífico que prefiere pasar su tiempo libre surfeando o haciendo senderismo.

Para lograr una interpretación perfecta de su personaje, el actor tuvo el apoyo del ejército de la Navy Seal en Hawái, pues quería comprender la mentalidad del detective McGarrett.

A pesar de que al principio dudo en aceptar el proyecto porque tenía que residir un tiempo en Hawái, finalmente Alex quedó enamorado de la isla, tanto, que ahora lo llama su nuevo hogar y hasta se compró una casa para disfrutar con su familia.

O’Loughlin confesó que la CBS le ofreció el papel del remake sin tener que hacer audición, pues la cadena conocía y confiaba en el potencial que tenía como actor.

No te puedes perder las hazañas del detective Steve McGarrett en “Hawaii 5-0" de lunes a jueves por Azteca 7.