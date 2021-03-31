FOTOS | ¿Habrá más temporadas de Bones? ¡Te contamos todo!

Así como ha ocurrido con otras grandes producciones, Bones podría tener su regreso a la televisión luego de permanecer algunos años en pausa y aquí te contamos cómo fue que comenzaron las sospechas al respecto.

Luego de 12 exitosas temporadas, Bones terminó en marzo de 2017, en medio de algunas diferencias entre los productores y actores de la serie, sin embargo, podría haber grandes posibilidades de que todos se reúnan en paz.

Resulta ser que, Michaela Conlin, quien interpretó a Angela Montenegro en Bones, fue cuestionada sobre la posibilidad de que se realicen nuevas temporadas de la serie, y lo que dijo emocionó a todo el mundo.

“Dios mío, no lo sé, es una muy buena pregunta. No que yo lo haya escuchado, pero siento que esas cosas generalmente se juntan bastante rápido. Creo que programar sería probablemente lo más difícil porque todo el mundo está haciendo otras cosas, pero estoy segura de que sería divertido volver”, respondió.

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E incluso, Conlin aseguró que todo el reparto se mantiene en contacto, y que en realidad no sería un gran problema negociarlo todo, aún considerando que la mayor parte de los actores principales ya se encuentran realizando otras series de televisión.

“Hablé con Emily, Tamara, John Francis Daley y Michael Grant Terry, todos esos chicos. Todos estamos muy en contacto, así que estoy segura de que sería cuestión de discutirlo todos juntos. Pero, quién sabe. Cualquier cosa puede suceder”, compartió Michaela.

Así que, no se descarta que la doctora Temperance Brennan vuelva a dar de qué hablar con nuevos episodios de Bones, pero, lo cierto es que por ahora, no existe ninguna confirmación, y esto sólo trajo a todos la ilusión de que muy probablemente todo el reparto estaría dispuesto a reunirse.

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