FOTOS | ¿Los reconoces a todos? Checa los famosos invitados de Bones.

A lo largo de 12 exitosas temporadas, “Bones” tuvo una enorme lista de invitados, y muchos de ellos, hicieron pequeñas apariciones que quizá no recuerdes, ya que, para entonces, no todos gozaban de la fama que actualmente poseen.

Así que, nos dimos a la tarea de hacer un recuento de las apariciones más sobresalientes de invitados estelares que hicieron actuaciones en esta increíble serie.

La actriz estadunidense Patricia Belcher, aparece como invitada en cada una de las 12 temporadas de Bones, interpretando a la fiscal Caroline Julian, y es quizá uno de los personajes por el que más se le recuerda en la televisión.

Danny Trejo apareció interpretando a un obispo católico, y aunque muchos lo recuerdan por su papel como “Machete”, este capítulo de Bones no deja de ser imperdible.

Estamos acostumbrados a ver a la bella Kim Raver luciendo el uniforme médico, por su trabajo como Teddy Altman en “Grey’s Anatomy”, sin embargo, en “Bones” también tiene una presencia relevante, pues interpreta a una agente del FBI de nombre Grace Miller.

Podría interesarte: FOTOS | Momentos inolvidables de la relación de Booth y Brennan en Bones.

Antes de saltar a la fama por su personaje de Jesse Pinkman en la famosa serie de “Breaking Bad”, Aaron Paul hizo una aparición especial en la primera temporada de “Bones”, interpretando al propietario de una tienda de cómics, ¿lo recuerdas?

Emily Deschanel, nuestra amada “huesos”, tuvo un episodio muy especial, en el que su hermana Zooey Deschanel (sí, la tan amada y odiada, Summer de “500 Días con Ella” o “New Girl”), y el resto de su familia, estuvieron presentes en la trama de uno de los episodios de la quinta temporada, aunque en la serie no aparecieron como hermanas, en realidad hicieron de primas.

También un poco culpable de la aparición de Cindy Lauper, fue Emily Deschanel, pues, resultó ser que es una GRAN fanática de la icónica cantante los años 80, y bueno, la verdad es que nadie se puede quejar, ya que su participación como invitada en varios episodios, ha sido de lo mejor, ya que interpreta a una psíquica llamada Avalon Harmonia, y de hecho es muy buena.

En “Bones”, la variedad de invitados es tan vasta, que incluso Stewie Griffin de “Padre de Familia”, este personaje animado, hizo un cameo como parte de una visión que se produjo por un tumor cerebral. Si no viste aún este episodio, no te arruinaremos la trama con más spoilers.

A la lista de sobresalientes invitados especiales que han pasado por la trama de “Bones”, también se suman: El fantástico Eric Stonestreet, quien interpreta a Cameron en “Modern Family”, Rachelle Lefevre quien es recordada por su malvado papel de Victoria en la saga de “Crepúsculo”, además de la estrella de hard rock, Billy F. Gibbons, guitarrista de ZZ Top, y muchos más.

Así que, ya lo sabes, la próxima vez que veas “Bones” en la pantalla de Azteca 7, presta mucha atención, pues podrías encontrarte con alguna famosa estrella, haciendo un pequeño papel.

Disfruta de “Bones” de lunes a jueves por Azteca 7.

¿Te quedaste con ganas de un chismecito? Checa: 7 cosas no sabías sobre el reparto de “Bones”.