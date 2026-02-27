Grey’s Anatomy rinde emotivo homenaje a Eric Dane en uno de sus episodios, luego de su fallecimiento

Luego del lamentable fallecimiento del reconocido actor Eric Dane, la serie Grey's Anatomy decidió rendirle un homenaje con sus mejores momentos en el episodio del 26 de febrero de 2026.

¿Cómo fue el homenaje que Grey's Anatomy le rindió a Eric Dane?

En el episodio emitido el pasado 26 de febrero, la reconocida serie decidió hacer un homenaje emotivo a Eric Dane, quién lamentablemente falleció el 19 de febrero y quién interpretó el personaje del Dr. Mark Sloan. El homenaje consistió en una recopilación de los mejores momentos del actor dentro de la serie en la que se pudo ver la conexión que tenía con otros personajes, su evolución, carisma, sentido del humor, momentos vulnerables e incluso los más reflexivos que tuvo así como los más cómicos.

El video tuvo una duración de un minuto y estuvo acompañado del tema “Chasing Cars” y finalizó con la frase “En memoria amorosa de Eric Dane”. Esto sin duda ha generado una gran nostalgia a todos los fans de Eric Dane, quién conquistó a millones de personas con su actuación en la serie así como por su personalidad en la vida real.

¿De qué falleció Eric Dane?

El reconocido actor, quién también dió vida también a Cal Jacobs en la reconocida serie Euphoria, lamentablemente falleció a causa de la enfermedad llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), misma que se caracteriza por ser neurodegenerativa y deteriorar funciones de los músculos. Con el paso del tiempo va avanzando, razón por la que incluso se pudo ver al actor en silla de ruedas.

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA" fue la declaración que la familia dió a la revista People.

¿Quiénes se pronunciaron ante la muerte de Eric Dane?

Uno de los actores que expresaron palabras ante la muerte de Eric Dane, fue uno de sus colegas: Patrick Dempsey; quién interpretó al Doctor Derek Shepherd y mantuvo una gran relación con Dane.

“Era el hombre más divertido, una verdadera alegría trabajar con él. Cada vez que estaba en el set, traía diversión. Tenía un gran sentido del humor y era fácil llevarse bien con él” fueron palabras de Dempsey, con lo que dejó claro lo mucho que apreciaba a su amigo y compañero.

Por su parte, la actriz Kim Raver también se pronunció diciendo “Eric era una luz. Podías verlo brillar sin esfuerzo en el set de Grey’s y también cuando estaba con Rebecca y las niñas”.

Sin duda Eric Dane ha sido una de las estrellas más reconocidas del cine y la televisión por lo que su legado perdurará para siempre a través de sus actuaciones.