¡Regresa a la TV! Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy estrenará su propia serie de televisión.

Patrick Dempsey no deja las series y ahora tendrá la suya, después de trabajar en Grey´'s Anatomy por mucho tiempo, de acuerdo con lo que han mencionado.

Dempsey, quien interpretó al personaje Derek Shepherd, fue los más emblemáticos de esta serie, pues jugó un papel importante dentro de la vida de Grey, la protagonista de la historia. Sin embargo, después de 10 años dijo adiós a esta producción.

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Pero ahora regresa a la televisión con su propio show, titulado Ways & Means, en la cual realizará una actuación totalmente diferente, de acuerdo con lo que se ha dicho.

En esta serie, Patrick Dempsey interpretará a un importante integrante del Congreso Norteamericano, que se encuentra desilusionado y decepcionado de la situación política que está viviendo su país.

Debido a esto, hace equipo con un joven congresista que apenas comienza su carrera en la política, por lo que juntos comienzan buscar una solución para salvar la actualidad estadounidense.

Esta nueva creación está a cargo de Mike Murphy, quien ya cuenta con una gran trayectoria en la consultoría política.

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