No te pierdas los capítulos de “Grey’s Anatomy” por Azteca 7.

FOTOS | Revive polémica entre los protagonistas de Grey’s Anatomy.

Una de las polémicas más impactantes vuelve a llamar la atención de todos los fanáticos, ya que, uno de los involucrados atacó a una de las actrices que estuvo protagonizando la serie.

Hace 13 años, Isaiah Washington salió de “Grey’s Anatomy”, en medio de una gran polémica en la que se le señaló como homofóbico, y situación derivada de la que salió peleado con varios de sus compañeros de reparto.

Recientemente, Isaiah, conocido por interpretar al personaje del doctor Preston Burke, atacó a Katherine Heigl, quien daba vida a Izzie Stevens.

Nadie sabe a ciencia cierta, la razón por la que el actor que interpretaba al doctor Burke, decidió lanzarse contra su ex compañera de “Grey’s Anatomy”, pero, tomó su Twitter para hacerlo y sorprendió así a fanáticos de la serie.

Junto a una foto de Katherine Heigl, el actor, escribió: “Esta mujer una vez proclamó que ‘nunca’ se me debería permitir volver a hablar en público. El mundo estuvo de acuerdo y protestó por mi trabajo y mi cabeza en 65 idiomas. Ojalá hubiera estado en Twitter en 2007, porque NUNCA dejaré de ejercer mi libertad de expresión”.

Al mensaje añadió: “He aprendido que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar tu dignidad e integridad. Algunos lo llaman vivir según tus principios.”

Y es que antes de que fuera expulsado de “Grey’s Anatomy” por sus inapropiados comentarios, la actriz Katherine Heigl, defendió a su compañero T.R. Knight, quien tuvo a su cargo el personaje de George O’Malley, y que fue a quien Isaiah ofendió públicamente por sus preferencias sexuales.

“Voy a ser realmente honesta, él simplemente no debe hablar en público. Lo siento, no es necesario decirlo, no estoy de acuerdo con eso”, comentó la actriz en su momento.



Fue durante la tercera temporada de “Grey’s Anatomy”, cuando el escándalo saltó a los medios de comunicación, y se supo de los insultos que usaba Isaiah Washington para referirse a T.R. por lo que la producción encabezada por Shonda Rhimes expulsó al actor.

El que estuvo de vuelta en la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” fue T.R. Knight, quien volvió a interpretar a George O’Malley junto a su gran amiga y protagonista de la serie, Ellen Pompeo.

