¿Habrá temporada 4 de Euphoria? Esto sabemos tras el impactante final de la temporada 3

La tercera temporada de Euphoria ha llegado a su impactante final, y los fans no han podido evitar preguntarse: ¿habrá temporada 4? Por ahora, HBO no ha confirmado oficialmente una nueva entrega y todo indica que esta se convirtió en el cierre oficial de la historia. No solo por la forma en la que terminaron varios de los personajes, sino por las declaraciones que han dado algunos de los actores e incluso la visión que tiene el creador.

También te puede interesar: Más de 70 estrenos llegan a HBO Max en junio de 2026: series, películas y regresos muy esperados

¿Qué han dicho Zendaya y el elenco sobre el futuro de la serie?

Cabe señalar que ninguno de los actores ha hablado respecto al futuro de la serie en cuanto terminó la tercera temporada. Pero anteriormente, Zendaya ha dado algunas pistas que los fans no han pasado por alto. En distintas ocasiones ha comentado que la tercera temporada representaba una conclusión natural para el viaje emocional de Rue, el personaje que protagonizó desde el inicio de la serie. Además de eso, queda claro que varios miembros del elenco están comenzando a enfocarse en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, algo que también complica una posible continuación.

Sam Levinson siempre escribió Euphoria como si fuera la última temporada

Otra cosa importante a tomar en cuenta es que el productor y guionista, Sam Levinson, ha revelado que cada temporada que ha realizado de la serie, la piensa como si fuera la última. Según él, esto evita depender de futuras renovaciones para cerrar las historias principales. Es porque es difícil predecir si HBO hará una nueva temporada, pues esta tercera se siente como un verdadero final.

El destino de varios personajes apunta a un cierre definitivo

Aquí te hacemos una alerta de spoiler, por si no has terminado de ver la tercera temporada. Resulta que uno de los elementos que hace difícil de creer que llegue una cuarta temporada es el final que tienen varios personajes centrales de Euphoria. Y es que durante esta tercera temporada, ocurren cosas que cambian por completo el panorama de la historia, como la muerte de personajes fundamentales como Nate Jacobs y Rue Bennett.

El salto temporal también parece una despedida

Otro detalle importante a tomar en cuenta es que para esta tercera temporada se dio un salto temporal. Es decir, los personajes dejaron atrás su etapa escolar para enfrentarse a problemas propios de la adultez, cerrando varios conflictos que acompañaron la serie desde su estreno. Algunos dicen que esta estructura fue diseñada para ayudar a crear la sensación de cierre y madurez en la historia.

¿Hay posibilidades de una temporada 4 de Euphoria?

Por ahora, todo parece indicar que HBO y Sam Levinson eligieron concluir la historia en la tercera temporada. Habría que esperar a que se haga un anuncio más adelante; sin embargo, es muy probable que los fans no deban hacerse muchas ilusiones al respecto.

¿Te gustó el final?

