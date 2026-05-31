Más de 70 estrenos llegan a HBO Max en junio de 2026: series, películas y regresos muy esperados

Se aproxima junio de 2026 y, si has comenzado a buscar qué comenzar a ver, HBO Max acaba de revelar una de sus listas de estrenos más ambiciosas del año. Solo basta con ver que la plataforma de streaming sumará más de 70 estrenos entre películas, series originales, documentales y nuevas temporadas, destacando el regreso de grandes series como House of the Dragon, nuevos episodios de Rick y Morty y el tan esperado regreso de Mis Aventuras con Superman, entre otros.

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House of the Dragon temporada 3 encabeza los estrenos

No hay duda, uno de los lanzamientos más llamativos e importantes del mes será la tercera temporada de House of the Dragon, que llegará el próximo 21 de junio. Los fans están emocionados, pues se continuará desarrollando la Danza de los Dragones, una de las guerras civiles más relevantes en la historia de Westeros. Esto quiere decir que van a volver a seguir de cerca los conflictos entre Rhaenyra, Daemon y Alicent mientras la lucha por el Trono de Hierro alcanza niveles cada vez más violentos.

Superman, Rick and Morty y más animación para junio

Si lo tuyo es la animación, habrá mucho contenido nuevo en HBO Max. Entre los más destacables se encuentran Mis aventuras con Superman temporada 3 (14 de junio), más nuevos episodios de Rick y Morty temporada 9, especiales de Adult Swim y estrenos de Cartoon Network.

Las mejores películas de A24 llegarán este mes

Si a ti lo que más te gusta es ver películas y hablar de cine, la popular distribuidora A24 estrenará tres de sus producciones más comentadas este mes de junio en HBO Max:



Pillion (5 de junio)

How to Make a Killing (19 de junio)

Undertone (26 de junio)

La favorita de todos es Undertone, la cual ha generado enormes expectativas entre los fanáticos del terror, pues a estas alturas ya se convirtió en una de las películas más comentadas del circuito de festivales.

Retorno de grandes clásicos, documentales y eventos especiales

Entre los grandes estrenos que HBO Max tiene para este mes, llegan grandes incorporaciones que ya se han convertido en los favoritos de los fans, como:



Ready Player One

Gran Turismo

Midsommar

Room

También habrá nuevos documentales, realities, programas gastronómicos y cobertura de eventos deportivos.

Lista completa de estrenos junio 2026 en HBO Max

Estrenos que llegan el 1 de junio de 2026

A History of Violence

Act of Violence

Brainstorm

Bring Me the Beauties: A Model Cult (HBO Original)

Clash by Night

Contagion

Du Barry was a Lady

Duffy of San Quentin

Each Dawn I Die

Executive Suite

Fingers

Flamingo Road

Gangster, The

Hell or High Water

I Am a Fugitive from a Chain Gang

I Died a Thousand Times

I Was a Communist for the F.B.I.

Illegal

Inside the Walls of Folsom Prison

Invisible Stripes

Isle of Dogs

King of the Underworld

Kismet

Lady in the Lake

Lady Killer

Lightning Strikes Twice

Little Caesar

Marked Woman

Mid90s

Midsommar

Murder, My Sweet

No Questions Asked

Nobody Lives Forever

Nora Prentiss

On Dangerous Ground

Out of the Fog

Phenix City Story

Private Detective 62

Red Light

Roadblock

Room (2015)

Serenade

Stoker

Storm Warning

Superman/Batman: Apocalypse

Thank Your Lucky Stars

The Asphalt Jungle

The F.B.I. Story

The Locket

The Lost Patrol

The Man I Love

The Mask of Dimitrios

The Mayor of Hell

The Mortal Storm

The Postman Always Rings Twice (1946)

The Public Enemy (1931)

The Racket

The Roaring Twenties

The Rock

The Set-Up

The Transporter Refueled (2015)

The Unsuspected

The West Point Story (1950)

They Drive by Night

They Made Me a Criminal

Three Strangers

Tyler Perry’s Madea’s Witness Protection

Walk Softly, Stranger

Walk the Dark Street

Where Danger Lives

Words and Music

Young Man with a Horn

Estrenos que llegan el 2 de junio de 2026

90 Day: The Last Resort, Season 3 (TLC)

Battle on the Beach, Season 5 (HGTV)

Deadly Influence: The Social Media Murders, Season 2 (ID)

Lethally Blonde, Season 2 (ID)

Estrenos que llegan el 3 de junio de 2026

Bodies in the Water, Season 1 (ID)

People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer, Season 2 (ID)

Ready Player One

Estrenos que llegan el 4 de junio de 2026

Homicide Hunter: American Detective, Season 6 (ID)

Wheeler Dealers: World Tour, Season 1

Estrenos que llegan el 5 de junio de 2026

House Hunters International: Volume 9, Season 212 (HGTV)

Pillion (A24)

The Topurias (HBO Original)

Estrenos que llegan el 7 de junio de 2026

Earth, Wind & Fire (To Be Celestial Vs. That’s The Weight of The World) (HBO Original)

Estrenos que llegan el 8 de junio de 2026

100 Cooks, Season 1 (Food Network)

Regular Show: The Lost Tapes, Season 1A (Cartoon Network)

Estrenos que llegan el 9 de junio de 2026

Crashers, Season 1 (HGTV)

Eva Longoria: Searching For France, Season 1 (CNN Original)

The Imperial Presidency: A Fareed Zakaria Documentary (CNN Original)

Estrenos que llegan el 10 al 30 de junio de 2026