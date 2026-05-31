Más de 70 estrenos llegan a HBO Max en junio de 2026: series, películas y regresos muy esperados
Junio llega con todo a HBO Max, pues la plataforma tendrá más de 70 estrenos entre series, películas, documentales y nuevas temporadas que prometen arrasar.
Se aproxima junio de 2026 y, si has comenzado a buscar qué comenzar a ver, HBO Max acaba de revelar una de sus listas de estrenos más ambiciosas del año. Solo basta con ver que la plataforma de streaming sumará más de 70 estrenos entre películas, series originales, documentales y nuevas temporadas, destacando el regreso de grandes series como House of the Dragon, nuevos episodios de Rick y Morty y el tan esperado regreso de Mis Aventuras con Superman, entre otros.
También te puede interesar: Hoy en Prime Video: Uno de los animes más aclamados de los últimos años y que cuenta ya con tres temporadas en streaming
House of the Dragon temporada 3 encabeza los estrenos
No hay duda, uno de los lanzamientos más llamativos e importantes del mes será la tercera temporada de House of the Dragon, que llegará el próximo 21 de junio. Los fans están emocionados, pues se continuará desarrollando la Danza de los Dragones, una de las guerras civiles más relevantes en la historia de Westeros. Esto quiere decir que van a volver a seguir de cerca los conflictos entre Rhaenyra, Daemon y Alicent mientras la lucha por el Trono de Hierro alcanza niveles cada vez más violentos.
Superman, Rick and Morty y más animación para junio
Si lo tuyo es la animación, habrá mucho contenido nuevo en HBO Max. Entre los más destacables se encuentran Mis aventuras con Superman temporada 3 (14 de junio), más nuevos episodios de Rick y Morty temporada 9, especiales de Adult Swim y estrenos de Cartoon Network.
Las mejores películas de A24 llegarán este mes
Si a ti lo que más te gusta es ver películas y hablar de cine, la popular distribuidora A24 estrenará tres de sus producciones más comentadas este mes de junio en HBO Max:
- Pillion (5 de junio)
- How to Make a Killing (19 de junio)
- Undertone (26 de junio)
La favorita de todos es Undertone, la cual ha generado enormes expectativas entre los fanáticos del terror, pues a estas alturas ya se convirtió en una de las películas más comentadas del circuito de festivales.
Retorno de grandes clásicos, documentales y eventos especiales
Entre los grandes estrenos que HBO Max tiene para este mes, llegan grandes incorporaciones que ya se han convertido en los favoritos de los fans, como:
- Ready Player One
- Gran Turismo
- Midsommar
- Room
También habrá nuevos documentales, realities, programas gastronómicos y cobertura de eventos deportivos.
Lista completa de estrenos junio 2026 en HBO Max
Estrenos que llegan el 1 de junio de 2026
- A History of Violence
- Act of Violence
- Brainstorm
- Bring Me the Beauties: A Model Cult (HBO Original)
- Clash by Night
- Contagion
- Du Barry was a Lady
- Duffy of San Quentin
- Each Dawn I Die
- Executive Suite
- Fingers
- Flamingo Road
- Gangster, The
- Hell or High Water
- I Am a Fugitive from a Chain Gang
- I Died a Thousand Times
- I Was a Communist for the F.B.I.
- Illegal
- Inside the Walls of Folsom Prison
- Invisible Stripes
- Isle of Dogs
- King of the Underworld
- Kismet
- Lady in the Lake
- Lady Killer
- Lightning Strikes Twice
- Little Caesar
- Marked Woman
- Mid90s
- Midsommar
- Murder, My Sweet
- No Questions Asked
- Nobody Lives Forever
- Nora Prentiss
- On Dangerous Ground
- Out of the Fog
- Phenix City Story
- Private Detective 62
- Red Light
- Roadblock
- Room (2015)
- Serenade
- Stoker
- Storm Warning
- Superman/Batman: Apocalypse
- Thank Your Lucky Stars
- The Asphalt Jungle
- The F.B.I. Story
- The Locket
- The Lost Patrol
- The Man I Love
- The Mask of Dimitrios
- The Mayor of Hell
- The Mortal Storm
- The Postman Always Rings Twice (1946)
- The Public Enemy (1931)
- The Racket
- The Roaring Twenties
- The Rock
- The Set-Up
- The Transporter Refueled (2015)
- The Unsuspected
- The West Point Story (1950)
- They Drive by Night
- They Made Me a Criminal
- Three Strangers
- Tyler Perry’s Madea’s Witness Protection
- Walk Softly, Stranger
- Walk the Dark Street
- Where Danger Lives
- Words and Music
- Young Man with a Horn
Estrenos que llegan el 2 de junio de 2026
- 90 Day: The Last Resort, Season 3 (TLC)
- Battle on the Beach, Season 5 (HGTV)
- Deadly Influence: The Social Media Murders, Season 2 (ID)
- Lethally Blonde, Season 2 (ID)
Estrenos que llegan el 3 de junio de 2026
- Bodies in the Water, Season 1 (ID)
- People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer, Season 2 (ID)
- Ready Player One
Estrenos que llegan el 4 de junio de 2026
- Homicide Hunter: American Detective, Season 6 (ID)
- Wheeler Dealers: World Tour, Season 1
Estrenos que llegan el 5 de junio de 2026
- House Hunters International: Volume 9, Season 212 (HGTV)
- Pillion (A24)
- The Topurias (HBO Original)
Estrenos que llegan el 7 de junio de 2026
- Earth, Wind & Fire (To Be Celestial Vs. That’s The Weight of The World) (HBO Original)
Estrenos que llegan el 8 de junio de 2026
- 100 Cooks, Season 1 (Food Network)
- Regular Show: The Lost Tapes, Season 1A (Cartoon Network)
Estrenos que llegan el 9 de junio de 2026
- Crashers, Season 1 (HGTV)
- Eva Longoria: Searching For France, Season 1 (CNN Original)
- The Imperial Presidency: A Fareed Zakaria Documentary (CNN Original)
Estrenos que llegan el 10 al 30 de junio de 2026
- Big Girls Wanted: Escaping Pearadise (ID) - 10 de junio de 2026
- Beat Bobby Flay, Season 42 (Food Network) - 11 de junio de 2026
- Gran Turismo - 11 de junio de 2026
- House Hunters: Volume 11, Season 257 (HGTV) - 12 de junio de 2026
- Proud, Season 1 (HBO Original) - 12 de junio de 2026
- Love & Marriage: Huntsville, Season 11 (OWN) - 14 de junio de 2026
- My Adventures with Superman, Season 3 (Adult Swim) - 14 de junio de 2026
- Disaster: The Chernobyl Meltdown (CNN Original) - 16 de junio de 2026
- Little Singles, Season 1 (TLC) - 16 de junio de 2026
- House of the Dragon, Season 3 (HBO Original) - 21 de junio de 2026