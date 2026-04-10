Los actores de Malcolm el de en Medio ¡vienen a México!: Conoce la fecha en la que se presentarán en Venga La Alegría

Es oficial, el cast de “Malcom el de en Medio” estará presente en TV Azteca, en la Ciudad de México ya que Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson visitarán el programa Venga La Alegría este martes 14 de abril . Aquí te contamos todos los detalles de su llegada.

Actores de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría: Fecha y hora de su visita

Los actores que dan vida a Reese, Malcolm y Francis estarán presentes este martes 14 de abril en las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México pues visitarán el programa Venga La Alegría, el cual comenzará a las 8: 55 am. Su visita es una de las más esperadas debido al reciente lanzamiento de la nueva miniserie estrenada en Disney Plus “Malcom el de en medio: La vida sigue siendo injusta” pues esto marca el regreso del cast a la pantalla chica luego de 20 años de haberse estrenado el último capítulo, pues este se emitió el 14 de mayo de 2006, el cual se llamó “Graduación”.

Malcom el de en medio: La vida sigue siendo injusta: Fecha y hora de estreno en México y LATAM

Esta miniserie estará disponible en Disney + y contará con cuatro episodios, los cuáles se podrán ver al momento y no tendrás que esperar días para ver cada uno. Su estreno será este próximo 10 de abril y la hora para disfrutarlos serán los siguientes:

México: 2:00 AM

Colombia: 3:00 AM

Chile: 4:00 AM

Argentina: 5:00 AM



Este proyecto es uno de los más esperados debido a que marcó a miles de generaciones durante su niñez y adolescencia por lo que los actores crecieron casi a la par de su público. Este regreso oficial del cast estará lleno de nostalgia, pero al mismo tiempo de diversión e intriga por descubrir que ha sido de los personajes durante todos estos años.

¿Cuál es el reparto oficial de”Malcom el de en medio: La vida sigue siendo injusta”?

La serie contará con el regreso de los actores que llenaron de diversión a miles de personas como es el caso de Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). Sin embargo, la cinta aborda una trama donde hay nuevos personajes pues muchas cosas han cambiado y evolucionado por lo que también forman parte del cast Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la más joven de la familia), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).