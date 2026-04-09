Aún no se estrena y Harry Potter, la serie la ROMPE en HBO Max: este es el título #1 en más de 20 países

La nueva serie de Harry Potter aún no se estrena, pero ya está causando furor gracias al documental Descubriendo a Harry: El arte detrás de la magia, el cual ya se encuentra disponible en HBO Max. Este especial de 30 minutitos ya se ha convertido en el contenido número 1 en más de 20 países. Esto ya deja claro que la serie genera un enorme interés global a millones de fans por este reboot, incluso antes de que siquiera ocurra el lanzamiento oficial.

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¿De qué trata el documental de la serie de Harry Potter?

El documental de Descubriendo a Harry le sirvió a la plataforma como una carta de presentación del reboot del mundo mágico. Nos muestra un preview de cómo se está construyendo la nueva serie: desde escenarios hasta vestuario, efectos y decisiones creativas. Y solo esto fue suficiente para atraer a millones.

¿Qué se espera de esta nueva adaptación?

Aunque ya existen las películas, lo que hace que los fans mueran por ver este reboot es la promesa de HBO de traer una historia mucho más fiel a los libros. Y es que, al ser una serie, tendrá más tiempo para desarrollar personajes, tramas y detalles que antes quedaron fuera.

Esto ya se pudo ver reflejado en el tráiler y sin duda emociona a varias generaciones de fans que han crecido junto al joven mago.

¿Dónde ver el documental de Harry Potter?

Sí, tú también quieres una probadita de lo que se viene; el documental de Harry Potter ya se encuentra en la plataforma de streaming de HBO Max. En este podrás disfrutar de la magia detrás de la producción y conocer un poco más a los actores y sus personajes. En este verás a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout trabajar de la mano del resto de actores, llenando tu pantalla de la magia del mundo mágico.

|Crédito: Warner Bros.

¿Ya viste el documental?