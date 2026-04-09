Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta, ya tiene calificación en Rotten Tomatoes, ¿vale la pena verla?

Estamos a unas cuantas horas del estreno de Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta y todo el mundo ya muere por verla. Algunos críticos ya han podido disfrutarla y han comenzado a dejar sus reseñas en el popular sitio de Rotten Tomatoes. Hasta el momento de escrita esta nota, la serie tiene un total de aprobación del 80 % con 25 reseñas en el sitio. Esto la coloca como un refresco sólido que ha logrado convencer a la mayoría de los críticos y aquí te lo detallamos.

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¿Qué calificación tiene Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta en Rotten Tomatoes?

La miniserie que se estrena el 10 de abril de 2026 en Disney+ cuenta hasta este momento con un 80 % de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que significa que la mayoría de las críticas son positivas. No, tristemente no tiene una puntuación perfecta, pero tampoco te aflijas, que no está mal. Es lo suficiente como para considerar a la serie como algo recomendable; es algo muy positivo para un revival donde las expectativas suelen ser altísimas.

¿Qué dicen los críticos del revival de Malcolm?

Para tener más claridad de lo que dicen la mayoría de los críticos registrados en el sitio, te dejamos lo más destacable de sus opiniones:



“Es divertido ver a un adulto alterarse por desacuerdos triviales como lo hacía cuando era un niño” Fred Topel

“El resultado es: un retorno bien merecido y no una simple repetición” - Adrián Ruiz

“Tras ver los cuatro episodios, puedo afirmar con seguridad que esta nueva versión ofrece la comedia física que convirtió a la original en un gran éxito” - Paul Dailly

“Afortunadamente, en lugar de ser un punto de partida para una nueva serie completa, está claro que se trata de un capítulo final definitivo. Y es un capítulo perfecto.” Pat Stacey

Sin embargo, hay algunos que también señalan que la serie no alcanza el impacto de la serie original:



Dista mucho de ser reconfortante. Es extrañamente inquietante. Es casi desagradable” - Daniel Fienberg

¿Deberías hacer caso a las reseñas?

Vivimos en una era donde sobran opiniones. Lo importante es que entendamos que cada experiencia es distinta. Si eres fan de Malcolm el de en medio, atrévete a revivir la nostalgia; recuerda que lo mejor es verla y sacar tus propias conclusiones.

