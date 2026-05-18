Harry Potter: La Serie hace SORPRESIVO cambio de actor en uno de sus personajes principales, a MESES del estreno

A unos meses de que se estrene la nueva serie inspirada en la saga "Harry Potter", una de las actrices acaba de anunciar oficialmente su salida de la producción de HBO. Se trata de Gracie Cochrane, quien interpretó a "Ginny Weasley" para la primera temporada.

Hasta el momento no se sabe exactamente por qué la actriz infantil no volverá para la serie de "Harry Potter". "Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su rol después de la temporada uno", dice un comunicado emitido por su familia.

En la publicación oficial, la familia de la intérprete agradece a la producción y a la dirección de casting por la oportunidad, destacando que la experiencia hasta ahora fue "realmente maravillosa" e "inolvidable". "Gracie está muy emocionada por las oportunidades que su futuro aguarda".

Ya hay una respuesta por parte de la producción: "Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no volver para la próxima temporada de la serie de 'Harry Potter', y estamos agradecidos por su trabajo en la temporada uno del programa. Les deseamos lo mejor", dijo un portavoz de HBO, de acuerdo con Variety.

Qué pasará con el personaje de "Ginny Weasley" en la serie de "Harry Potter"

El trabajo de Gracie Cochrane ya había finalizado para la primera temporada de la serie de "Harry Potter", que actualmente ya terminó sus grabaciones y estaría en periodo de posproducción para su estreno en Navidad de 2026. Sin embargo, ahora la producción se encuentra con la difícil tarea de encontrar a otra actriz para la segunda temporada.

El personaje de "Ginny Weasley" no tendría mucha participación en la primera temporada, que está basada en el libro "Harry Potter y la Piedra Filosofal". A "Ginny" la conocemos junto a su mamá, "Molly Weasley", mientras despide a sus hermanos que abordan el "Expreso de Hogwarts"; luego no sabemos más de ella hasta que "Harry" y "Ron" van de regreso a casa.

En cambio, el personaje de "Ginny" se vuelve clave para la segunda temporada de la serie, basada en "Harry Potter y la Cámara Secreta". Actualmente se estaría llevando a cabo la preproducción de la segunda temporada, por lo que no habría ocurrido filmación con presencia de Gracie Cochrane.