Todo lo que no sabías de Hernán, sus secretos y curiosidades de la épica serie

No hay duda de que la serie de “Hernán” ha cautivado a la audiencia con su imponente recreación de la conquista de México, centrándose en la figura de Hernán Cortés. Su éxito no solo radica en su poderosa narrativa y radica en su poderosa narración y actuaciones memorables, sino también en los detalles y curiosidades detrás de su realización.

A continuación te revelamos algunos datos fascinantes que probablemente no conocías sobre esta ambiciosa serie.

Todo lo que no sabías sobre Hernán

1. Producción nivel cinematográfico

¿Te imaginas recrear la historia de México? Uno de los retos a los que se enfrentó la producción. Tuvieron que utilizar escenarios naturales y construir sets bastante detallados. La serie se filmó en su mayoría en México y parte de España, combinando la tecnología con efectos prácticos para ofrecer una experiencia visual impactante.

2. Óscar Jaenada, un actor comprometido

El actor español Óscar Jaenada es conocido por su dedicación extrema a los personajes históricos, como lo demostró en cantinflas. Para este papel pasó meses enteros estudiando documentos históricos y perfeccionando su acento.

3. Un relato desde múltiples perspectivas

Algo muy interesante de esta obra es que no se limita a la visión de Hernán como explorador español. La serie también busca abordar la historia desde otras perspectivas, como la de los indígenas involucrados, lo que ofrece una visión más amplia.

4. Efectos visuales de última generación

Para recrear la grandiosa Tenochtitlán antes de su caída, el equipo utilizó el CGI y varios modelos digitales basados en investigaciones arqueológicas.

5. Una producción con respaldo histórico

Los guionistas y directores trabajaron con historiadores expertos para asegurarse de que la serie fuera lo más fiel posible a los eventos que ya han sido documentados.

6. Idioma y cultura

La serie incorpora el náhuatl, idioma hablado por los mexicas, esto con el objetivo de dar realismo y autenticidad a la serie. Los actores recibieron entrenamiento y clases para poder hablar correctamente el dialecto.

7. Una apuesta por la historia de América Latina

La serie de Hernán es muy relevante para la historia latinoamericana y es que es de las primeras en abordar la conquista desde una perspectiva cultural y cinematográfica, abriendo las puertas a realizar más contenidos relacionados.

Si aún no has visto los capítulos, no pierdas la oportunidad de sumergirte en la historia de México en una de las series más ambiciosas sobre la conquista de América

