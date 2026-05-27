¿House of the Dragon podría superar a El Señor de los Anillos? Ryan Condal promete escena que sería digna de un Oscar en la nueva temporada

La tercera temporada de House of the Dragon se estrenará el 21 de junio de 2026 en HBO MAX y a quién no le gusta ver peleas emocionantes de dragones gigantes, es por ello que, el Showrunner de este proyecto, Ryan Condal, adelantó que la nueva campaña arrancará con un buen ritmo y que una de sus escenas podría ser digna de un Oscar e incluso añadió que podría superar al Señor de los Anillo.

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¿Cuál es la escena de la tercera temporada de House of Dragon que es digna de un Oscar?

Ryan Condal comentó para Entertainment Weekly que, la guerra entre las dos reinas que se ha ido armando durante dos temporadas tardó casi más de 4 años en realizarse y añadió que: “intentar contar esta historia sin incluir la Garganta sería como intentar filmar “El Señor de los Anillos” sin incluir la Batalla del Abismo de Helm. Si íbamos a hacerlo, teníamos que hacerlo bien. Y eso significaba dragones, barcos y múltiples escenarios de conflicto”, señaló para dicho medio el Showrunner, de igual forma cerró diciendo: “Es posiblemente el capítulo de televisión más loco realizado”.

¿Cómo fue la Batalla del Abismo de Helm en El Señor de los Anillos?

Esta escena se dio en la segunda entrega del Señor de los Anillos: Las Dos Torres; la historia se centra cuando las fuerzas del Mago Blanco, Saruman. También se le conoce como Batalla de Cuernavilla, la cual era un valle en el noroeste de las Montañas Blancas de la Tierra Media.

El Abismo de Helm se convierte en el ejercito de Rohan, los Rohirim el cual está bajo el mando del rey Théoden, quien había estado poseído por Saruman, sin embargo, Gandalf el Blanco llega y recupera la conciencia del mandatario. En esta escena se ve una parte del gran ejercito de Sauron con Orcos y un grupo masivo de Uruk-Hai y Dunlendings, visualmente es muy buena ya que estas fuerzas oscuras abarcan hasta donde puede ver el ojo humano.

La pelea es simplemente genial, con la lluvia, la noche y el fuego en las antorchas, el director Peter Jackson creó una atmósfera que atrapa al usuario desde el discurso que da el rey Théoden; sin embargo, una de sus características principales son las peleas reales y lo mejor de todo es que no se ocuparon tantos efectos especiales, sino que todo fue protagonizado por actores.

