Mark Grayson héroe o villano, descubre el giro inesperado, y todo lo que pasará en la cuarta temporada de Invincible

Todo listo para que se lleve a cabo el estreno de la cuarta temporada de Invincible, la cual será transmitida por Amazon Prime Video. La cuarta edición de esta historia sale a la luz el miércoles 18 de marzo de 2026, y de acuerdo con la información que se ha revelado, la hora en la que se podrá ver será en punto de las 01:00 horas, tiempo del centro del país.

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¿Cuándo saldrán los capítulos de la temporada 4 de Invincible?

18 de marzo: Capítulo 1-3

25 de marzo: Capítulo 4

1 de abril: Capítulo 5

8 de abril: Capítulo 6

15 de abril: Capítulo 7

22 de abril: Capítulo 8

¿Cuál ha sido la calificación que recibió Invincible temporada 4?

La cuarta temporada de Invincible ha dado mucho de qué hablar y al parecer la historia de Mark Grayson ha sido calificada con el 100% de aprobación, de acuerdo con el medio especializado, Rotten Tomatoes le habría dado esta alta calificación y otras reseñas aseguran que la nueva edición podría ser la mejor de todas, la cual contará con escenas de acción bastantes intensas y un desarrollo más profundo de todos los personajes, especialmente de Mark Grayson.

Si ves la serie en inglés, debes saber que las voces principales son: Steven Yeun como Mark Grayson, J. K Simmons como Omni-Man, Sandra Oh como Debbie Grayson, Gillian Jacobs como Atom Eve, Jason Mantzoukas como Rex Splode, Zazie Beetz como Ambert Bennett.

Esta nueva temporada se centrará en la amenaza del imperio viltrumita y en una guerra que podría cambiar el destino de la tierra, además se verá que, la historia alcanzará un punto muy importante entre los humanos y el pueblo de Ommi-Man; de acuerdo con los fanáticos, esta edición seguirá manteniendo el mismo nivel de las pasadas campañas, pero de igual manera la trama se recibió elogios gracias a su animación, giros inesperados y violencia.