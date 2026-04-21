Invincible: FECHA, HORA y DÓNDE ver el capítulo final de la cuarta temporada: ¿Thragg fue a la tierra?

Esta es la hora, fecha y dónde ver el capítulo final de la cuarta temporada de Invincible, serie que concluye su edición este miércoles 22 de abril de 2026, para poder disfrutar de este episodio, es necesario contar con la aplicación de streaming de Amazon Prime Video, además, este apartado podrá estar disponible a partir de la 01:00 horas, tiempo del centro del país.

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¿Quién murió en el séptimo capítulo de la cuarta temporada de Invincible?

Nolan, Oliver y Mark Grayson por fin conocieron a Thragg, el regente que quedó en el lugar de Emperor Argall, quienes están discutiendo la rebelión que habían conquistado, a lado del longevo Regente está Thragg, quien es su fiel mano derecha y sobre todo su punto de opinión y consejero; quien se muestra despiadado con sus decisiones, es aquí donde se escucha decir reducir la población al 25%, mientras que, el Traidor se opone y cuestiona las leyes de los Viltrumitas.

En la siguiente escena, vemos a Thragg y a Argall hablando, sin embargo es aquí en donde el Regente le sugiere a su consejero tomar medidas y posteriormente se ve a un hombre encapuchado asesinar a su líder, por lo que se puede pensar que es el Gran Traidor, pero, no se ve el rostro del asesino.

En pleno velorio, Thragg asume el control y da la orden en el planeta Viltrumita que, unos con otros deben terminar con sus vidas, esto para ver quién era el más fuerte y comienza quitándole la vida a uno de sus allegados, esto como muestra de su debilidad, y es aquí en donde asegura que, no ser fuerte es una enfermedad.

Ya en el espacio, Allen, Thaedeus, Nolan Grayson, Oliver, Zoe y Battle Beast arriban al planeta Viltrumita, pero en un aro lleno de cuerpos de esta raza, los pocos soldados del Regente se esconden para tenderle una trampa al grupo de superhéroes; sin embargo, Zoe tiene un tipo de dardo que debilita a los Viltrumitas, y en medio de la batalla, aparece Space Racer con los Rognarr, que son bestias del espacio que acaban fácilmente con los compatriotas de Omni-Man.

Antes de que concluya el capítulo, Nolan y el Regente hablan, pero Omni-Man se niega y es aquí donde Thragg muestra su verdadero poder, al casi terminar con la vida de Oliver, atraviesa al padre de Invincible y a Mark Grayson le perdona la vida luego de que viera cómo destruyen el planeta Viltrumita.

