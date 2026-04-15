The Boys 5: Al puro estilo Viltrumita, así fueron los guiños a Invincible en el tercer capítulo de la nueva temporada

La temporada 5 de The Boys apenas lleva estrenados 3 capítulos, sin embargo, la serie ha dejado entrever que, el cierre de esta historia será lo que varios fanáticos esperaban; pero, lo que se vio en el tercer episodio de esta trama hizo 2 guiños muy específicos a Invincible, la cual de igual manera está estrenando sus apartados de manera semana. El primero de ellos lo hace Marvin M.M, pero el segundo, lo hace Homelander al puerto estilo Viltrumita, quieres saber cómo, sigue leyendo.

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Los guiños a Invincible en el tercer capítulo de la temporada 5 de The Boys

El primer guiño a Invincible que se dio en el tercer capítulo de The Boys, es cuando Marvin y todo su equipo se encuentra bastante preocupado luego de darse cuenta que, su virus no terminó con la vida de Soldier Boy, quien ahora es un integrante más de los Seven y además, cuenta con toda la publicidad y poder mediático de Vought; sin embargo, ese es el menor de los problemas para el equipo de Butcher.

Tras darse a conocer que, este soldado es parte de los Seven, lo que les preocupa a M.M Starlight, Kimiko, Frenchie y compañía, es la razón del por qué Soldier Boy pudo sobrevivir, y es ahí cuando sacan sus conclusiones y deducen que, el primer compuesto que le fue inyectado a esta arma humana, no es el mismo que ocupan con sus demás aliados y saben que, Homelander podría querer experimentar con la sangre de su padre para tenerlo en la sangre y así ser inmortal, acontecimiento que sí pasa ya que el líder de los Supers ahora va en la búsqueda del científico o de alguien que tenga información sobre este compuesto.

Es en este punto donde Los Chicos se dan cuenta de algo, si Homelander saca el compuesto o la manera de tener en su sangre parte de lo que le inyectaron a Soldier Boy, el villano principal de The Boys podría ser y es aquí donde Marvin dice: “Invencible”, haciendo un claro ejemplo a la serie de Mark Grayson, Nolan y los Viltrumitas.

Segundo guiño de The Boys a Invincible

Por otro lado, Butcher encuentra a Ryan, quien se ha vuelto un adolescente solitario, pero es aquí en donde Billy le dice que tiene que hacer que su padre respire el virus que termina con los Supers, en un inicio él le dice que no, pero posteriormente y como buen manipulador, Billy lo convence. Pero los planes se salen de control y la persona que estaba haciendo esta arma escapa, sin embargo, es aquí donde el hijo de Homelander lo busca.

Homelander y Ryan discuten luego de que su hijo le preguntara si él había abusado de su madre y aunque en un inicio, Patriota lo niega, su hijo lo ataca con los rayos láser, y es aquí donde como buen villano y con un poder absoluto, el líder de los Seven le da una paliza a su propio hijo, recreando una escena igual a la que vimos en Invincible cuando Nolan golpea a Mark al punto de casi terminar con su vida.