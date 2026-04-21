The Boys 5: 7 acontecimientos que suceden en los cómics y que los fanáticos esperan ver en la temporada final

Estos son los 7 acontecimientos que pasan en los cómics de The Boys, y que todos los fanáticos quieren ver en la quinta temporada de la serie, la cual puedes ver a través de la plataforma de streaming; y con el estreno del cuarto capítulo, aquí te diremos los sucesos que deberían pasar en esta historia que fue llevada de las historietas a la pantalla chica.

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7 acontecimientos que se dan en los cómics y que los fanáticos de The Boys quieren verlo en la temporada final

1.-Sin duda alguna, uno de los momentos que todo fiel seguidor de The Boys quiere ver en el final de la quinta temporada, es el enfrentamiento entre Butcher contra Homelander, este se da en la Casa Blanca con todos los Supers sobrevolando dicho recinto.

2.-Black Noir, es quien revela su verdadera identidad, y es aquí en donde todos se dan cuenta que es el clon de Homelander, el cual fue creado por Vought para controlarlo, aunque en el cómic le confiesa que, todos los destrozos realizados fueron por parte de este doble.

3.-Black Noir y Homelander se enfrentan en un duelo a muerte, pero es el del traje negro quien gana y cuando Billy Butcher lo encuentra, es aquí donde este antihéroe le da con una palanca en la cabeza.

4.-El final sobre esta pelea quizás no sea el final de la serie, ya que cuando Butcher termina con Homelander y su clon, su odio se redirige en contra de todos los Supers, por lo que quizás se vea que Billy quiera detonar unas bombas químicas para que terminen con la vida de estos superdotados.

5.-Los Chicos intentan detenerlo, y nombres como: Frenchie, Kimiko y Mother´s Milk, mueren a manos de Butcher.

6.-Hughie es quien termina con la vida de Butcher, y tras esto, el joven logra negociar con Vought para que se termine este tipo de guerra.

7.-Al final, Starlight se casa con Hughie, se van lejos y en un mundo sin Supers.

