‘IT: Welcome to Derry, final explicado': confirman la identidad de Marge, qué pasó con Beverly y conexiones con la película

El capítulo 8 de ‘IT: Welcome to Derry’ se estrenó la noche de este domingo, marcando el final de la serie de HBO Max… al menos de la temporada 1, pues ya se confirmó que habrá tres temporadas, según el creador Andy Muschietti. En ese sentido, lo que pasó en los últimos minutos será clave para lo que viene, por eso, si no le entendiste a la bomba de sucesos de la serie, aquí te explicamos.

Qué pasó en el último capítulo de la serie ‘IT: Welcome to Derry’

‘Welcome to Derry’ termina con varias preguntas resueltas que muchos fans tuvieron a lo largo de la historia de origen del tenebroso payaso ‘Eso’, o Pennywise. En el último capítulo vemos cómo ‘IT’ ahora está suelto, después de que el ejército se deshiciera de uno de los pilares que lo mantenían encerrado en la ciudad.

A través de la niebla, el horroroso payaso secuestra a los niños de la escuela y, cuando está dispuesto a irse, aparecen los protagonistas para detenerlo, colocando el pilar bajo un árbol, que será clave para ponerle fin a sus planes.

Sin embargo, es ahí donde comienzan las bombas de información sobre lo que está pasando en la serie. Y es que IT confirma que Marge es la mamá de Richie Tozier, uno de los niños del “Club de los Perdedores”. Además, le revela que su percepción del tiempo es distinta y que puede saberlo todo.

Beverly (Sophia Lillis) en la escena post créditos de ‘IT: Welcome to Derry’.|(ESPECIAL)

Además, al final de la serie vemos cómo Dick Halloran se va de la ciudad y cómo, después de 26 años, aparece Beverly en una situación que la marcó: cuando su madre se suicida en el hospital psiquiátrico, uniendo de una vez por todas la película y la serie.

¿Por qué el actor de ‘Stranger Things’ apareció en ‘Welcome to Derry’?

El actor Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike en ‘Stranger Things’, apareció en un cartel de búsqueda en ‘Welcome to Derry’ debido a que él interpreta a Richie Tozier en la película de 2017, y es hijo de Marge, el personaje interpretado por Matilda Lawler, que aparece en la serie cuando era niña.

¿Cuándo sale la temporada 2 de ‘IT: Welcome to Derry’?

Aunque ya se confirmaron la temporada 2 y la temporada 3 de ‘Welcome to Derry’, todavía no hay una fecha de estreno. Lo que se sabe, según declaraciones de los directores a Variety, es que la idea es ambientar la historia en el pasado, específicamente en 1935, 27 años antes de los hechos ocurridos en la primera temporada.