Este fue el mensaje con el que se despidió la esposa de James Van Der Beek luego de su muerte; “Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos”

Lamentablemente el reconocido actor James David Van Der Beek perdió la vida luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. El mensaje que su esposa compartió en redes sociales luego de su gran pérdida fue uno en el que no solo dió a conocer la noticia sino en el que dijo que su marido enfrentó sus últimos momentos con valentía, fe y gracia. “Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán.” fueron palabras de Kimberly.

¿Cuál fue la última voluntad de James David Van Der Beek?

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuál fue el último deseo del reconocido actor de la serie Dawson´s Creek. Sin embargo, su esposa expresó que tiene mucho que compartir sobre sus deseos, humanidad y sacralidad, pero con el tiempo eso sucederá. También dijo que pide privacidad y tranquilidad para enfrentar este momento tan difícil pues por ahora se encuentran llorando a un esposo, padre, hijo, hermano y amigo.

Con esta noticia el mundo de la actuación, cine y televisión están de luto ya que James David Van Der Beek sin duda marcó grandes proyectos como Dawson's Creek, Varsity Blues, CSI: Cyber, Pose, What Would Diplo Do?, Scary Movie, Jay and Silent Bob Strike Back, entre otros.

¿Cómo fue la lucha de James David Van Der Beek contra el cáncer?

Sin duda la batalla más complicada que el reconocido actor enfrentó fue la del cáncer ya que fue una enfermedad con la que lidió desde 2023, año en el que le dieron el diagnóstico. El actor tuvo síntomas que nunca asoció con cáncer, pues los relacionó con malestares por consumo de café.

Durante su tratamiento James tuvo un gran apoyo por parte de su esposa, quien en todo momento estuvo a su lado para apoyarlo. “No estaría vivo si no fuera por mi esposa. Ella asumió el rol de cuidadora, de enfermera y de jefa del hogar” fueron palabras del actor. Por otra parte, uno de los retos que tuvo que enfrentar fue el económico ya que dicha enfermedad generó altos costos por los que incluso en una ocasión tuvo que vender la camiseta que utilizó en la película Varsity Blues , con dichas ganancias iba a sostener su tratamiento y ayudar a más personas que pasarán por la misma situación, con lo que dejó demostrada su gran humanidad y empatía, uno de los tantos valores por los que será recordado por todos y cada uno de sus fans.