La subasta que conmovió a todos: James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con objetos de ‘Dawson’s Creek’ para costear su lucha contra el cáncer

James Van Der Beek alcanzó la fama a nivel mundial a los 20 años tras aparecer en la exitosa serie juvenil , ‘Dawson’s Creek’, a finales de la década de los 90s. Hoy, el actor que en su momento fue todo un icono adolescente se enfrenta a un duro tratamiento contra el cáncer. Recientemente, Van Der Beek se vio obligado a vender objetos de su colección privada para costear su lucha contra la enfermedad.

La subasta, celebrada el pasado sábado 6 de diciembre, conmovió a todos sus fans, pues el actor ofreció artículos que pertenecieron a sus producciones televisivas más populares y que había atesorado por años. Afortunadamente, los recuerdos lograron venderse a un buen precio y el actor logró recaudar 47 mil dólares, que destinará a su tratamiento contra el cáncer.

¿Cuáles fueron las piezas más caras? Estos fueron los objetos con mayor demanda

El artículo con mayor demanda, sin duda, fue el emblemático collar de su personaje, Dawson Leery, en ‘Dawson’s Creek’, con el que el actor reunió más de 26 mil dólares, siendo una de las piezas con mayor significado sentimental, tanto para James como para los fans. En la serie, este objeto era entregado a Joey Porter (Katie Holmes). Ahora, es toda una reliquia, cargada de nostalgia.

Además del collar, otros objetos y recuerdos que alcanzaron una gran demanda en la subasta fueron la maqueta de Indiana Jones y un pequeño muñeco de E.T. con los que el personaje de Leery solía decorar su habitación. Ambos objetos recaudaron un total de 5,991 dólares. Piezas del vestuario de Dawson también fueron vendidas por altas cantidades. Entre ellas, se encuentra el emblemático jersey blanco del actor, así como una camisa de franela que fue usada durante varios episodios. En cuanto a los objetos de la serie 'Varsity Blues', las piezas subastadas incluyen una gorra y un par de botas.

¿Con qué tipo de cáncer fue diagnosticado el actor James Van Der Beek?

James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, tras someterse a una colonoscopia de rutina. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el cáncer colorrectal se refiere a la enfermedad en la que las células del colon o el recto comienzan a multiplicarse sin control. Este tipo de cáncer suele presentarse en las personas de 45 años o más, por lo que es de suma importancia que se realicen pruebas de detección periódicas, ya que detectarlo a tiempo puede salvar vidas.

“Estaba muy sano, tenía un estado cardiovascular excelente y tenía cáncer en etapa tres y no lo sabía”, reveló el actor para USA Today, haciendo énfasis en cómo una detección temprana lo mantiene con vida.