La Casa de Papel: Este es el protagonista que regresa a la nueva temporada de la serie

La historia de La Casa de Papel sigue y luego de confirmarse una nueva temporada de esta serie, hace unas horas se reveló un adelanto donde se confirma la participación de este protagonista. En dicho trailer se ve que quien vuelve es El Profesor, la mente maestra de los pasados robos se une a la Banda en una secuencia donde también se ve portando la máscara de Salvador Dalí.

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En el adelanto se puede ver cómo varios sujetos traen los trajes rojos con la máscara de Salvador Dalí, pero esta toma enfoca y lo que se aprecia es un ejército de estas personas disfrazadas; en la siguiente escena se aprecia que todos suben a un tipo de barco crucero, y desde una toma aérea se ve ven bengalas rojas, antes de terminar el adelanto, sólo una persona no porta el overol escarlata, pero sí la careta del pintor, con un traje negro, camisa blanca y corbata, se puede observar que es el Profesor.

¿Quién es El Profesor?

Con esta toma, se puede confirmar que, el Profesor es uno de los primeros protagonistas que regresa a la nueva temporada de La Casa de Papel, en este Universo, Sergio Marquina quien es el líder de la banda, es la cabeza que se encarga de toda la inteligencia sobre los atracos que se han llevado a cabo, el primero fue a la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre.

|Foto de Danilo Duarte Fotografia

En la tercera temporada la ambición de este personaje crece y con un atraco con un símbolo sentimental, Sergio Marquina ahora quiere hacer un atraco en honor a Berlín, pero no quieren dinero, quiere el oro, es por ello que recurre a un viejo conocido, Palermo, un amigo de su familiar quien ya sabe todo el plan para poder llevar a cabo este robo.

La vida complicada que vivió El Profesor

De acuerdo con lo que se dio a conocer en la serie de La Casa de Papel, Sergio pasó el mayor tiempo de su infancia postrado en una cama del hospital Juan de Dios de San Sebastián; en este recinto fue donde escuchó las historias de los atracos que su papá le contaba. De hecho, este niño pensaba que todas esas anécdotas eran unas películas, pero su percepción cambió cuando su padre se enfrentó a balazos en la puerta del Banco Hispanoamericano, fue aquí donde comprendió que todo lo escuchado era real.

Cabe señalar que, este personaje no cuenta con antecedentes policiales o registros de detención; y aunque su plan son los atracos, la realidad es que uno de sus objetivos es que los ciudadanos vean a los atracadores como héroes. Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuál es el objetivo del Profesor y quiénes conformarán la Banda.

