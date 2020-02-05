La Casa de Papel anunciaría una quinta y sexta temporada. ¿Por qué los fans de la serie están emocionados?

La Casa de Papel podría anunciar una quinta y sexta temporada, por lo que los fans de la famosa serie del asalto a la Casa de Moneda y Timbre de España están emocionados.

La serie española, creada por Alex Piña, tiene previsto el estreno de su cuarta temporada el próximo 3 de abril, fecha en la que se espera el lanzamiento de la quinta y sexta temporada.

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Y es que su productora, Vancouver Media, y la plataforma de streaming acordaron rodar todos los capítulos juntos para agilizar la creación y que cada temporada tenga sólo ocho episodios.

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A pesar de que el anuncio todavía no es oficial, se espera que se dé a conocer al presentar la cuarta temporada de la serie que, según cifras de la plataforma, podría ser la más exitosa de su catálogo, sólo detrás de Stranger Things.

Además, Álvaro Morte, el actor que interpreta el papel de El Profesor, aseguró que ve muy factible que la banda tenga nuevos retos que enfrentar y que se debería alargar la serie, por lo que los fans podrían tener La Casa de Papel para rato.

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