¿La nueva temporada de La Casa de Papel tendrá como villano a El Profesor? Teoría ENLOQUECE a los fans

Dentro del amplio universo del streaming, una de las series que consolidaron las plataformas de entretenimiento fue La Casa de papel, la cual ahora, bajo un halo de misterio, anunció su posible regreso con una nueva temporada, la cual ya despierta cientos de rumores y teorías entre los fans, siendo una de las más populares la del regreso de El Profesor como el nuevo villano.

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¿Qué dicen las especulaciones sobre la nueva trama de La Casa de Papel?

Los rumores entre los fans apuntan a un posible giro, en el que El Profesor (Sergio Marquina) regresara como el villano. Aunque esta teoría no es nueva, los fans han comenzado a impulsarla tras el final de la quinta temporada y el ego desmedido que lo coloca como un posible villano, pues el personaje de Alicia Sierra señala que el atraco no se llevó a cabo por ideales, sino por satisfacción personal.

Además, la teoría indica que su obsesiva condición lo podría llevar al lado oscuro. Otra de las grandes teorías, pero con menos relevancia e impacto, habla sobre un posible multiverso, en que podrían explorar una realidad alternativa donde las decisiones del Profesor fueron distintas, llevándolo a convertirse en el antagonista principal.

Del mismo modo, se ha señalado un spin-off “Berlín”: en donde el profesor regresaría para revelar más sobre su pasado oscuro y sus verdaderas intenciones. Esta resulta ser una de las teorías más aceptadas.

¿Cuándo saldrá la nueva temporada de La Casa de Papel?

Es importante señalar que el spin-off “Berlín” tendría fecha de llegada para el próximo 15 de mayo a plataformas de streaming. A pesar de que el spin-off ha mostrado avances en donde se sugiere una historia y un “simbolismo revolucionario”, lo que aviva los rumores de la sexta temporada, es fundamental señalar que no está confirmado que El Profesor sea el “villano”, ni mucho menos la trama de la nueva entrega.