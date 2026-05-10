¿De qué tratará la nueva temporada de La Casa de Papel?

La Casa de Papel anunció hace unos días que la serie tendrá una nueva temporada. Luego de 5 años, los ladrones más famosos de España regresan a una aventura que, aunque en el anuncio no se revela de qué tratará el robo, algunos usuarios ya están especulando sobre un posible spin-off de oro, joyas u otros elementos valiosos.

Cabe señalar que, esta serie terminó con su historia hace 5 años en el 2021, sin embargo, pudieron lanzar su primer spin-off titulado “Berlín”, uno de los personajes más populares de la historia y que desde la primera edición de La Casa de Papel ya no pudo seguir puesto que se sacrifica por el equipo y por su hermano.

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Así se anunció la nueva temporada de La Casa de Papel

En un video se puede ver la narrativa lineal de algunos cortes que sucedieron en las primeras 5 temporadas con la famosa máscara del pintor Salvador Dali. De igual manera se ven los billetes, oro y otros momentos clave de la historia, sin embargo, se puede leer lo siguiente:

“Algunas historias comienzan con un atraco perfecto y este lo cambió todo. Desde el primer robo de dinero en efectivo, hasta el atraco más artístico del siglo incluyendo el asalto que puso en riesgo toneladas de oro del Banco de España, el mundo de “La Casa de Papel” nunca ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender”.

Hasta el momento no se tiene una fecha concreta de cuándo saldrá la nueva temporada de esta serie, sin embargo, algunos cibernautas especulan en que podría estar disponible a finales del 2026 e inicios del 2027.

¿Cuáles son y de qué tratan todas las temporadas de "La Casa de Papel”?

Temporada 1

La primera temporada de esta historia se centra en la creación de un equipo para atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Temporada 2

En la segunda temporada se puede ver el desarrollo y desenlace del primer robo.

Temporada 3

En esta nueva entrega se ve que, los protagonistas como: El Profesor, Tokio, Río entre otros, quieren hacer uno de los mayores robos de la historia del mundo

Temporada 4

La banda deberá enfrentarse al disparo que recibe Nairobi y todo se irá complicando gracias a las decisiones de Palermo.

Temporada 5

Los chicos y chicas de la banda de reúnen de nuevo, es aquí donde se marca un momento clave en las decisiones del Profesor.

