Revelan el elenco de Pinocho, película que prepara Guillermo del Toro para una plataforma de streaming.

Se acabaron las especulaciones sobre el elenco de Pinocho, película que prepara Guillermo del Toro para una plataforma de streaming y en la que, además de director, juega el papel de escritor y productor.

De acuerdo con una nueva revelación de la propia plataforma, el cineasta mexicano estará acompañado de importantes estrellas del cine.

Te puede interesar:

Aseguran que Marvel estaría preparando una nueva película de ‘Los Cuatro Fantásticos'; fans se emocionan.

Sobre este proyecto ya se habían dado algunos detalles; sin embargo, respecto a los actores que serán parte del filme no se había dado mucha información, por lo que esta nueva información ha causado gran asombro y alegría entre quienes esperan la cinta.

De acuerdo con los primeros informes sobre esta versión de Pinocho en stop motion, que llevará el particular estilo de Guillermo del Toro, la historia se ambientará en la Italia de la década de 1930 y será más cruda que el clásico de Disney.

Sin embargo, lo que ahora mantiene la atención sobre esta nueva cinta es el elenco que se reveló en las redes sociales de la plataforma de streaming, con lo que se confirma que la producción está pensada para ser uno de los próximos filmes más importantes.

Hasta antes del descubrimiento del reparto completo, se había confirmado a Ewan McGregor en el papel de Pepe Grillo, a quien ahora se le suman Gregory Mann como Pinocho y David Bradley como Gepetto.

Pero las sorpresas no paran ahí, pues también estarán Cate Blanchett, Tilda Swinton y Ron Perlman, de quienes hasta ahora no se han especificado sus personajes.

Otros de los actores que ya fueron descubiertos para esta nueva versión de Pinocho a cargo de Guillermo del Toro, son Christoph Waltz, Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson y Burn Gorman.

También te puede interesar:

Will Smith y Kevin Hart se preparan para protagonizar el remake de ‘Planes, Trains and Automobiles’.

Junto a la confirmación del elenco, también se le suman declaraciones que dio el compositor Alexandre Desplat sobre canciones que están siendo preparadas para este nuevo Pinocho, por lo que se abre la posibilidad de que se trate de un proyecto musical.