La Oficina México: ¿realmente fue grabada en Aguascalientes? Conoce esta y otras curiosidades de la serie de Prime Video

La Oficina México llegó para ganarse los corazones de todos los mexicanos que ya pudimos disfrutarla, y es que la adaptación mexicana de la ya afamada franquicia de 'The Office' no es solo una simple traducción de la versión americana o británica, no, es la reinvención de una historia universal que ahora se centra en tierras aztecas. Recordemos que la historia de Jabones Olimpo en La Oficina se centra en la sucursal de Aguascalientes, siguiendo a su directivo Jerónimo Ponce III y a toda su flotilla de empleados que tienen que soportar su ineptitud como jefe. Conoce aquí 4 curiosidades que muy probablemente no sabías de la producción de Prime Video.

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¿Dónde fue grabada La Oficina México?

La historia de Jerónimo Ponce III se ambienta en Aguascalientes, sin embargo la mayoría del rodaje no se hizo en el estado hidrocálido, al contrario, casi todo se grabó en un edificio ubicado en el Estado de México, a excepción de algunos aspectos clave grabados, por ejemplo, para la ya icónica intro de La Oficina México.

Sí, La Oficina es una oficina real

Aprovechando el tema de dónde grabaron la serie, el equipo de producción preparó una oficina real en donde todo el reparto tenía la oportunidad de moverse libremente, las computadoras y los teléfonos funcionaban a la perfección, queriendo alejarse lo más posible de la creación de un simple set.

No querían actores famosos

La producción detrás de La Oficina México no quería tener a ningún actor famoso o conocido dentro de la serie, admitieron en una entrevista que les habían propuesto nombres como Adal Ramones u Omar Chaparro, pero ellos decidieron mantener la esencia de la serie de impulsar a actores menores.

Fernando Bonilla dudó en hacer el casting para La Oficina

Fernando Bonilla declaró que no fue muy fan de saber que La Oficina sería adaptada a una versión mexicana, sin embargo, se involucró un poco más en la creación de la misma y al final fue escogido para el papel del jefe inepto.

La Oficina México: ¿habrá temporada 2?

Hasta el momento no se ha confirmado si tendremos una segunda entrega de La Oficina México, sin embargo, Fernando Bonilla a través de sus redes sociales invitó al público a seguir viendo y recomendando la serie, para que Prime Video vea estos primeros 8 capítulos como un rotundo éxito.