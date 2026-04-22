Esta es la serie del universo de Invincible que debes ver tras terminar la cuarta temporada

Este miércoles 22 de abril llegará a su fin la cuarta temporada de Invincible, por lo que ahora todos los fanáticos deberán esperar hasta nuevo aviso sobre si habrá una nueva edición de esta serie, sin embargo, si quieres saber seguir con la historia de Mark Grayson y compañía, aquí te diremos cuál es la serie de este universo que se centra en una de las protagonistas, hablamos de Atom Eve.

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¿Dónde ver Atom Eve?

De igual manera, la serie de Atom Eve se puede disfrutar a través de Amazon Prime Video, esta superheroína es actualmente la novia de Mark Grayson, y que sobre todo se ha ganado el cariño de todo el público, puesto que, en la trama de Invincible se ha dedicado a ayudar a las personas, puesto que, su poder es materializar y crear todo lo que ella piensa.

Esta serie es el conector directo de algunos sucesos que vive Atom entre la temporada 1 y 2 de Grayson; sin embargo, su historia se va desarrollando en las temporadas de Invincible, sin embargo, uno de los momentos más importante de la pareja de Mark, es cuando Conquista llega a la tierra en la tercera edición, y que casi termina con este viltrumita.

Estos sucesos se dan en el tercer episodio de la tercera temporada de Invincible, la cual fue una de las peleas más sorprendentes, de hecho, es Atom quien salva a Mark, pero después casi pierde la vida y esto hace que Grayson muestre su verdadero coraje y con ello logra terminar con Conquista, quien a su vez es salvado por Cecil, el cual cometió un gran error.

El peligro de los Viltrumitas en el planeta tierra

Por otro lado, vimos que el final del séptimo capítulo de Invincible termina en que los Viltrumitas escapan, sin embargo, Mark Grayson se dan cuenta de algo peligroso, tienen la teoría de que estos villanos se fueron a la Tierra, donde está su madre, amigos y Atom Eve, quien está embarazada.

