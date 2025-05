⁠Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, enfrenta problemas de salud

Las voces de los Simpson en español se volvieron icónicas gracias al gran trabajo de los dobladores de voz mexicanos, entre los que destaca Humberto Vélez, quien dio vida a la voz de Homero Simpson.

Recientemente el actor de doblaje reveló que tiene complicaciones de salud a causa de una enfermedad que le dificulta la respiración. Esto ha impactado en su calidad de vida de manera negativa y aclaro que esto no impide que siga activo en su carrera.

¿Qué tiene Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson?

Humberto participó en un programa conducido por un actor venezolano, El Retake. Este pódcast comparte las experiencias de diferentes figuras destacadas del mundo del doblaje. “Estoy bien, como se puede estar a los 70 años, con todos los achaques de la edad propios, convirtiéndose en enfermedades crónicas degenerativas, que son anuncio de la próxima muerte. No sé cuándo me voy a morir, nadie sabe, pero la estoy aguantando con bastante elegancia y entereza”, dijo.

Actualmente, el actor usa un respirador por las noches, pues padece de una conocida como apnea del sueño. Debido a este padecimiento, el actor deja de respirar unas 130 veces por la noche durante 36 segundos aproximadamente. “Cada vez corro más peligro de no respirar y ya no despertar, entonces me pusieron un respirador”.

En esa misma entrevista, Humberto compartió que, a pesar de todos los malestares a los que se enfrenta, él vive la vida con alegría para que el cuerpo se mantenga lo más sano posible y no decaiga.

