¿Jabones Olimpo? Checa el primer vistazo de La Oficina: La adaptación mexicana de “The Office” que te hará reír
La Oficina y Jabones Olimpo están listos para combatir el olor a... ¿Obo? ¡No te pierdas el primer vistazo!
Bienvenidos a Olimpo, una empresa fundada en 1975… Por fin pudimos ver el primer vistazo de La Oficina, la adaptación mexicana de la reconocida comedia The Office (adaptación de la original de UK), la cuál llegará con todo y sus jabones a combatir el aburrimiento y el olor a “obo”, según así lo pudimos ver en el clip publicado esta mañana.
En este avance conocimos un poco de Jerónimo Ponce III (Fernando Bonilla), descrito como “el mejor p#nche jefe del mundo”, quien brevemente nos dio una introducción de lo que es ‘Jabones Olimpo’.
Pero eso no fue todo, pues también vimos a los personajes más cercanos de esta historia, como a Aniv Rubio (Édgar Villa), el Ejecutivo de Ventas quien es como su mano derecha, a Sofi Campos (Elena del Río) de Atención a Clientes y a Memo (Fabrizio Santini), “el vendedor #1 de jabones moteleros”.
¿Qué sabemos sobre La Oficina?
Es sabido que esta adaptación no será una copia, pues en primera instancia se informó que se trata sobre una empresa que vende jabón (‘Jabones Olimpo'), la cuál está ubicada en el Estado de Aguascalientes y esta versión plantea ser más apegada a la cultura mexicana, donde se retratarán personajes típicos de los empleos en el país, así como la dualidad que se puede vivir en el mundo godín, donde se puede ir desde el nepotismo hasta subir de puesto...
Si bien, diferentes culturas tienen su proyecto en marcha para reversionar esta comedia, no podemos negar que en México ha habido cierta tensión pues es una serie muy querida, aunque de acuerdo a los primeros vistazos, nos hemos podido llevar una buena impresión, en lo que se espera que sea una nueva y divertida historia con rasgos que día a día vivimos.
Esta versión de The Office estuvo bajo la producción de Gaz Alazraki (“Club de Cuervos”, “Nosotros los Nobles”) como productor ejecutivo y a Marcos Bucay como showrunner, en lo que podría darnos una idea del tipo de humor y trabajo que este par nos podría dar.
De momento La Oficina aún no tiene una fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue el primer tercio de 2026, mientras, no te quedes con las dudas y mira el primer avance aquí: