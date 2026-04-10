¿Un gran cambio? Las redes señalan el desarrollo del personaje de Stevie Kenarban en la nueva temporada de Malcolm el de en Medio

Hace unas horas que se estrenó la nueva temporada de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta (no habrán spoilers), y las reacciones en internet no se hicieron esperar pues ha sido uno de los proyectos más esperados de los últimos años.

Desde el año 2000 cuando se estrenó la primera de las 8 temporadas (tomando en cuenta la nueva), la familia Wilkerson nos ha acompañado en nuestros mejores momentos y quizá en otros no tan buenos, pero no podemos negar que hemos pasado horas siguiendo sus historias e incluso identificándonos con algunas, por lo que le hemos tomado mucho cariño a todos los personajes, tal como lo es Stevie Kenarban, quien en esta última entrega ha dado mucho de qué hablar en internet.

¿Qué le pasó a Stevie Kenarban en la nueva temporada de Malcolm el de en Medio?

Sin caer en spoilear esta nueva entrega… Podemos hablar sobre el regreso de muchos de nuestros personajes favoritos y que le aportaron su brillo a la serie, aunque el internet ha comentado una aparición en específico, pues a lo largo de las primeras 7 temporadas Stevie Kenarban fue un niño tímido y reservado, mismo que se limitaba a sus estudios y a su hogar aunque hoy en día pudimos ver que tiene un novio / esposo y un pequeño hijo.

Ante este cambio en el personaje muchos seguidores de la serie hicieron hincapié en este cambio considerado como “radical”, aunque muchos otros lo han aplaudido al tratar de un gran desarrollo de personaje, pues verle hacer su vida a su manera es lo que siempre quiso desde un principio.

¿Quién es el actor que interpreta a Stevie en Malcolm el de en medio?

Desde la primavera vez que vimos a Stevie en pantalla pudimos apreciar la calidez del entonces pequeño actor Craig Lamar Traylor, quien hoy en día tiene 37 años y lejos de dedicarse a la actuación, este encontró su pasión en el diseño de joyas, donde se le ha visto bastante activo desde hace años.

Hoy en día luce alejado de los reflectores y con un look un tanto llamativo, pues se le ha visto con expansiones y diversos tatuajes, contrastando con la personalidad que proyectaba su personaje cuando este era un niño.