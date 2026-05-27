5 C-dramas de fantasía que superan al k-drama e ideales para maratonear esta primavera verano 2026

Los C-dramas han logrado competir directamente con la popularidad de los K-dramas gracias a sus impresionantes historias, efectos visuales, romances y tramas inspirados en leyendas orientales. A través de plataformas de streaming estos títulos chinos se han convertido en tendencia entre quienes buscan series cortas, emocionantes y fáciles de maratonear durante un fin de semana.

Te puede interesar: 5 K-dramas basados en anime, manga y webtoons perfectos para maratonear un fin de semana

Desde dioses inmortales hasta mundos mágicos y guerreros legendarios, estas historias destacan por combinar fantasía, drama y acción que han conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo.

¿Qué son los C-dramas?

Los C-dramas son series producidas en China que abarcan géneros como romance, fantasía, acción, hechos históricos y ciencia ficción y durante los últimos años, este tipo de contenido ganó relevancia internacional debido a la calidad de sus producciones.

5 C-dramas de fantasía que debes ver durante esta primavera verano 2026

1.- Amor entre hada y demonio:

Este C-drma se ha convertido en un clásico pues su éxito rotundo se generó gracias a su género fantasioso, ya que sigue la historia de un hada inocente que accidentalmente despierta a un poderoso demonio que se encontraba encarcelado por siglos, debido a este incidente se genera una tensión entre los dos donde se ve romance, humor y escenas visualmente impresionantes.

2.- La balada de la luna:

Este título es llamativo ya que mezcla romance, dioses y batallas sobrenaturales, además, que la protagonista enfrenta su destino mientras se involucra con un misterioso ser inmortal.

3.- El amor eterno:

Un C-drama que se ha colocado como un clásico moderno, pues cuanta la historia de una mujer transportada a otra época donde conoce el amor, sin embargo, está rodeada de intrigas y elementos mágicos. Su poca duración de capítulos la hace perfecta para verla un fin de semana.

4.- Hasta el fin de la luna:

Gracias a su narrativa más oscura y emocional, esta serie ha destacado por contar una batalla entre el bien y el mal donde una mujer viaja al pasado para evitar que un poderoso ser destruya el mundo.

5.- La leyenda de Shein Li:

Esta historia combina aventura y romance con una protagonista fuerte que busca escapar de un destino impuesto. La serie se ganó rápidamente la atención de los fans por su equilibrio entre humor, acción y fantasía tradicional china.