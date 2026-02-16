¿Los Simpson tendrán final? Creadores responden si la serie llegará a su fin tras 800 episodios

No es que uno desee que ya se terminen, pero la serie ha sido tan larga y estamos tan acostumbrados a que las series terminen después de un tiempo que es inevitable preguntarse: ¿Algún día tendremos el episodio final de Los Simpson? Resulta que finalmente sus creadores decidieron hablar y todo apunta a que seguirá al aire por muchos años más. Aseguran que la fórmula que los mantiene vigentes permite que Springfield continúe sin necesidad de llegar a un límite.

Todo esto se dio a unas cuantas semanas de llegar al episodio 800. Al ser un número de capítulos tan difícil de igualar, el equipo creativo reflexionó sobre cómo una serie puede durar casi cuatro décadas sin perder relevancia ni quedarse sin historias que contar, algo que la familia amarilla ha logrado como ninguna.

¿Por qué Los Simpson pueden durar para siempre?

No te preocupes, que no te dejaremos con la duda. De acuerdo con lo que reveló el showrunner actual, Matt Selman, explicó que el secreto está en que los personajes no envejezcan ni carguen permanentemente con lo ocurrido en episodios anteriores. Es decir, que cada que tenemos un nuevo capítulo, los personajes vuelven al inicio sin verse afectados por sus decisiones anteriores.

Dicho de otra forma, esto significa que Bart siempre tendrá 10 años, Lisa continuará siendo la niña más lista e incomprendida de Springfield, Marge siempre será una dulce y cariñosa madre, Maggie siempre será un bebé y Homero siempre será el padre más torpe de la televisión. Todo este conjunto es lo que permite a los escritores tener la libertad narrativa de contar nuevas historias sin que el pasado limite el futuro de los personajes.

¿Los Simpson todavía tienen muchas historias por contar?

Sí. Matt Groening, creador de la serie, asegura que aún tiene varias ideas y situaciones que quiere ver en pantalla. Incluso se atrevió a bromear un poco con el hecho de que, a estas alturas de la serie, todavía pelea con los animadores para que dibujen correctamente a sus personajes. Además, reafirmó que Los Simpson viven una nueva era gracias al streaming, que permite que nuevas generaciones los conozcan y los puedan disfrutar.

¿Algún día habrá un final?

Por ahora la respuesta es un rotundo no. El equipo creativo insiste en que la conexión emocional del público y los personajes es demasiado fuerte como para pensar en una despedida cercana. Mientras la familia amarilla siga teniendo nuevos fans y ventanas de salida, Springfield seguirá llevando risas y crítica social al mundo.