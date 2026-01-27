¿Todo listo para el episodio 800 de Los Simpson? Logo conmemorativo y todo lo que sabemos sobre el capítulo

Este 2026 es un año muy especial para el legado de Los Simpson, pues resulta que la serie animada más longeva de la televisión está por emitir su episodio número 800. La verdad es que se dice fácil, pero se trata de un logro que pocos programas alcanzan. Para celebrarlo, los creadores ya lanzaron un logo conmemorativo especial que se verá en toda la publicidad y merch relacionada con el capítulo. Además, ya hay detalles sobre cuándo saldrá, de qué podría tratar y cómo los fans están reaccionando a esta enorme cifra en la historia del entretenimiento.

¿Cuándo se estrena el episodio 800 de Los Simpson?

Aunque aún no se ha dado una fecha oficial y exacta de transmisión televisiva, la producción ya confirmó que el episodio 800 forma parte de la temporada 37. Lo que sí se sabe es que este nuevo capítulo saldrá a lo largo del 2026, y las especulaciones apuntan a un estreno cerca de la primavera o verano.

Como los fans no dejan de preguntarse sobre lo que nos espera para el episodio 800 de la familia amarilla, los responsables han sugerido que será “tan especial como lo merece la ocasión”. Aunque eso no tranquiliza al fandom, deja abierta la posibilidad a sorpresas argumentales o invitados especiales.

El logo conmemorativo: así luce el episodio histórico

Para darle mayor presencia y peso a este momento histórico, Los Simpson presentó un logo conmemorativo que probablemente verás en promociones, material oficial y maratones. Se trata del número 800 integrado con la tipografía clásica de la serie, con Krusty el Payaso saliendo de este, como sucede con algunos icónicos logos cinematográficos.

Official logo for 800 episodes of ‘THE SIMPSONS’ pic.twitter.com/0oPIjoEl2j — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 27, 2026

¿Qué esperar del episodio 800?

Como ya habíamos mencionado, por el momento se mantiene bajo llave todo lo que se sabe del esperado episodio. Sin embargo, como en todo, ya hay varias pistas y rumores basados en tendencias que poco a poco elevan las expectativas en redes sociales:



Referencias meta o aniversario Invitados especiales Flashbacks o versiones alternativas

Por qué el episodio 800 es un hito para la televisión

Llegar a 800 episodios es algo que muy pocos shows en la historia de la televisión han logrado. Y la verdad es que Los Simpson lo han hecho posible, pues sus personajes y su crítica social han causado un fuerte impacto cultural a nivel global; además, tiene una increíble capacidad de reinventarse. Una de las cosas que los hacen únicos y tan relevantes es su humor único que cruza generaciones.

