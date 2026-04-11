Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta, conoce el reparto COMPLETO y los actores detrás del doblaje

Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta, uno de los regresos más esperados en los últimos años, por fin se ha estrenado en la plataforma de Disney+. Y sí pudimos ver la continuación de las historias de personajes entrañables como Francis, Reese, Malcolm, Hal y Lois. Pero también tuvimos la introducción de nuevas historias, y para que no se te pase nadie este es el reparto completo del revival.

Todos los personajes que aparecen en el revival de Malcolm el de en Medio

Para que les pongas nombres a los rostros nuevos y no olvides a los no tan nuevos, te dejamos a continuación a TODOS los personajes que aparecen en la nueva temporada de Malcolm, y también a los actores de doblaje que les prestan voz en la versión latina.

Vaughan Murrae es Kelly Wilkerson

Kelly Wilkerson es la hermana menor de los Wilkerson, ¿recuerdas que al final del último episodio de la última temporada Lois está embarazada? Pues era real. A Kelly le da vida la actriz Vaughan Murrae, y en el doblaje latino la interpreta Danna Alcalá.

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Justin Berfield es Reese Wilkerson

Justin Berfield es uno de los personajes que, afortunadamente, tenemos de regreso en el revival de Malcolm. Reese ahora es un adulto pero parece que la vida no lo ha tratado del todo bien. La voz en el doblaje latino es Alfredo Leal, quien le dio vida durante las primeras cuatro temporadas.

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Frankie Muniz es Malcolm Wilkerson

No podíamos tener un revival de Malcolm sin Malcolm, así que sí Frankie Muniz está de vuelta en los cuatro episodios especiales de la serie. Malcolm decidió fingir que su familia no existe, siendo ya un adulto y teniendo una hija adolescente. En la versión latina lo interpreta Carlos Díaz, quien le ha dado la voz a Malcolm en todos los capítulos de todas las temporadas.

Anthony Timpano es Jamie Wilkerson

El pequeño actor que le dio vida a Jamie en las últimas temporadas no está de regreso, por lo que recastearon al personaje ahora siendo adulto, interpretado por Anthony Timpano. En el doblaje en español le da vida Arturo Castañeda.

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Christopher Masterson es Francis Wilkerson y Piama interpretada por Emy Coligado

Christopher Masterson regresa siendo Francis, el hermano mayor de los Wilkerson, quien sigue con Piama interpretada por Emy Coligado. Eduardo Garza regresa a darle vida a Francis.

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Jane Kaczmarek es Lois Wilkerson

Jane Kaczmarek regresa con su icónico personaje de Lois, teniendo ahora más problemas por tener que lidiar con Hal que con sus hijos, mientras intenta convencer a Malcolm para regresar y a la vez tener que organizar su fiesta de 40 aniversario. A Lois le da vida Magda Giner, quien dobló al personaje en las primeras cinco temporadas.

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Caleb Ellsworth-Clark es Dewey Wilkerson

Para el papel de Dewey se tuvo que hacer un recast ya que el actor original se retiró por completo del ojo público, aún y cuando le hicieron una oferta para que regresara al revival. Ahora Caleb Ellsworth-Clark le da vida, y en el doblaje latino lo interpreta Diego Becerril.

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Craig Lamar Traylor es Stevie Kenarban

Poco antes del estreno del revival de Malcolm el de en Medio el actor Craig Lamar confirmó que estaría de regreso como Stevie. A este personaje lo dobla en su versión latina Jerry Meza.

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Kiana Madeira es Tristan

Kiana Madeira se integra con un nuevo personaje a Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue siendo injusta, ahora interpretando a Tristan, personaje que la hace de novia de Malcolm en su adultez. En su voz latina la interpreta Leslie Gil.

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Bryan Cranston es Hal Wilkerson

El legendario Bryan Cranston regresa con uno de sus personajes más icónicos: Hal Wilkerson, quien sufrirá una fuerte crisis de identidad después de enterarse de que Malcolm lo mantiene a él y a Lois en secreto total. En el doblaje latino le da voz Óscar Gómez Acevedo.

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Keeley Karsten es Leah Wilkerson

Keeley Karsten se une a la familia de los Wilkerson como Leah, la hija de Malcolm el de en Medio de quien absolutamente nadie de la familia tiene conocimiento de su existencia. En el doblaje latino le da vida Habana Zoé.

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David Anthony Higgins es Craig Feldspar

David Anthony Higgins regresa con el querido e icónico personaje de Craig Feldspar. Su actor de doblaje es Leonardo García.

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Los Krelboynes

Los amigos de Malcolm también aparecen por un breve momento:



Evan Matthew Cohen es Lloyd, doblado por Irwin Daayán

Victor Z. Isaac es Kevin, doblado por Héctor Emmanuel

Kyle Sullivan es Dabney, doblado por Uraz Huerta

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Los amigos de Hal

Hal regresa y sus amigos también:



Gary Anthony Williams es Abe Kenarban, doblado por Jesús Cortés

John Marshall Jones es Brian, doblado por Andrés García

Dan Martin es Malik, doblado por Raúl Solo

Jonathan Craig es Steve, doblado por Germán Fabregat

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Los cadetes de La Academia Marlin

Eric Nenninger es Eric, doblado por Benjamín Rivera

Drew Powell es Drew

Arjay Smith es Ken Finley, doblado por Moisés I. Mora

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Apariciones especiales

Todd Giebenhain es Richie, doblado por Pepe Toño Macías

Meagen Fay es Gretchen, doblada por Rommy Mendoza

Merrin Dungey es Kitty Kenarban, doblada por Adriana Casas